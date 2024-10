Matka je duševně nemocná, říká syn Ralpha a Cory Schumacherových David

„Nechci mluvit o rodinných záležitostech na veřejnosti, ale bohužel moje matka je zřejmě jiného názoru. Chci jen žít svůj život v klidu a dosáhnout svých cílů,“ řekl David Schumacher ke sporu svých rodičů pro list Gazzetta.

S matkou nemá dlouhodobě dobré vztahy. „Jelikož trpěla psychickými problémy a nebyla ve správném rozpoložení, aby se o mě mohla starat, nechtěl jsem se s ní už stýkat,“ dodal Schumacher.

Jeho matka dává rozhovory médiím, kde zdůrazňuje, jak ji bývalý manžel podvedl. A to nejen tím, že jí tajil mnoho let svou homosexualitu, ale i v majetkových věcech.

Nedávno se z nabídky realitní kanceláře dozvěděla, že jejich vila v Salcburku je na prodej. Své rozčilení vůči synovi a exmanželovi vyjádřila v jednom rozhovoru a to byl důvod, proč se David Schumacher rozhodl veřejně promluvit.

Ralf Schumacher s přítelem Etiennem (srpen 2024)

„Bohužel má matka má, co si pamatuji, psychické problémy. Když mi byly čtyři nebo pět let, chtěla se mnou nabourat autem do stromu a vše ukončit. Naštěstí s námi byl rodinný přítel, který jí sebral klíčky od auta,“ popsal Schumacher.

„Když mi bylo třináct, jel jsem s ní sám na dovolenou. Bohužel utrpěla nervové zhroucení a musela do místní nemocnice. Byl jsem tam pak sám. Naštěstí za mnou v noci přijel otec,“ popsal další incident David Schumacher.

Navíc prohlásil, že během hádky o jeho opatrovnictví v roce 2015 matka vyhrožovala, že pokud ho nedostane do péče, nepodepíše už žádné papíry vyžadující podpisy zákonných zástupců a tím mu zničí závodní kariéru.

David Schumacher tak stojí ve sporu rodičů plně na straně svého otce. Vysvětlil, že se otec vždy snažil udržovat s jeho matkou dobré vztahy a on sám se taky jejich vztah snažil mnohokrát napravit, ale její psychické propady to vždy zhatily. Kvůli jejím tvrzení v médiích se nyní rozhodl k přerušení veškerých kontaktů. „Prosím, nech nás na pokoji a nech nás žít náš život. A my tě necháme na pokoji také,“ vzkázal matce.