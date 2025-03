„Táta vyskočil z okna, když mi bylo sedm let. A já jsem byl u toho. Možná kdyby tam byl ještě někdo, kdo by dokázal tátu zbrzdit, možná by se to nestalo. Byla to sebevražda v afektu,“ vzpomíná Schneider, kterého pak vychovávala matka herečka a měl tak k divadlu blízko už od dětství.

Brala ho s sebou na zkoušky a všimli si ho režiséři. Za svou první roli ve filmu Dědeček Kyliján a já dostal cenu pro nejlepšího dětského herce. Vystudoval konzervatoř a dostal angažmá v Divadle Jiřího Walkera.

Oženil se s tehdy dvacetiletou herečkou Lucií Juřičkovou a měli spolu dceru. „Narodila se s těžkou vrozenou srdeční vadou, která byla pravděpodobně způsobena tím, že Lucka se během těhotenství setkala se zarděnkami, které měl její spolužák, když zkoušeli absolventské představení,“ popisuje Schneider.

Lucie Juřičková v představení Proslov k národu

Dcera podstoupila operaci srdce, ale po ní ve věku 14 měsíců zemřela. „Během těch čtrnácti měsíců jsem na to myslel pořád a byl jsem vděčný, že mohu hrát divadlo, protože aspoň na ty dvě hodiny jsem musel myslet na něco jiného,“ popsal Schneider.

Manželství s Juřičkovou se po této tragédii rozpadlo. Na konci 90. let přišel o angažmá v divadle, ubylo i nabídek v televizi. V roce 2007 se znovu oženil a stal se otcem dcery Johanky. U té se v pubertě objevily psychické problémy.

„Po covidu byl problém s návratem do běžného života. Spousta dětí nezvládala návrat do kolektivu a Johanka mezi nimi. Má diagnózu hraniční porucha osobnosti. Došlo k sebepoškozování a pokusu o sebevraždu, naštěstí neúspěšnému,“ prozradil Schneider.

V době covidu ztratil také svou matku. „Bylo jí 93, takže požehnaný věk. Ale já za ní nesměl, takže jsem jí nemohl dát to poslední pohlazení, podržení za ruku,“ lituje herec, který je rád, že aspoň jeho dceři se nakonec dostalo odborné pomoci a její stav se výrazně zlepšil.