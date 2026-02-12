„Jaké prožívám období? Prostě jsem se nějakým způsobem stěhoval, organizoval nové bydlení, ale jinak život jde dál. Myslím, že to člověka také hodně poznamená, že se musí přizpůsobit nějakým novým okolnostem. To je život,“ řekl Prachař.
„Život je taková komplikovaná odysea, která je pro někoho delší a pro někoho kratší a já se každé ráno probudím a jsem šťastný, že žiju,“ říká herec, který se dal dohromady s o 32 let mladší kolegyní Sarah Haváčovou. Svou partnerku nyní režíruje ve hře Dědictví v divadle, které provozuje se svou manželkou Lindou Rybovou. Žádný problém to ani jednomu s nich nečiní.
Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili
„Pracovní věci umíme oddělovat a tak to vždycky bylo. Když jsou manželé třeba v jednom představení, tak pakliže k sobě nemají nějakou animozitu nebo nepřátelství, tak se nic neděje,“ vysvětlil.
S manželkou prý i po rozchodu vychází dobře. „Tam je všechno při starém. Dál spolu komunikujeme dobře. Nemáme žádný problém. Spojují nás děti, takže to je úplně v pohodě,“ uvedl Prachař.
Prachař s Rybovou oznámili rozchod na začátku ledna s tím, že už delší dobu žijí odděleně. Prachař má s první manželkou Danou Batulkovou syna Jakuba (42) a dceru Marianu (31). Manželé se rozvedli v roce 2003. Herec si pak vzal Rybovou, se kterou má tři děti – dcery Rozálii (22) a Josefínu (21) a syna Františka (17).
Nejmladší syn ho nedávno přizval do hudebního klipu, který natočil s dalšími potomky slavných na téma protekčních dětí. „František mě vždycky udiví. Že jsou tam nějaká sprostá slova, mě neudivuje, ale má to nějaký nadhled, vtip a není mi nepříjemné se na to dívat nebo to poslouchat,“ vyjádřil se David Prachař k synovu hudebnímu počinu.