Utajené těhotenství. David Pastrňák s manželkou čekají další miminko

Autor:
  7:17
Manželka hokejisty Davida Pastrňáka Rebecca Rohlssonová se na sociálních sítích pochlubila snímky rodiny. Odhalila přitom, že je těhotná. S manželem už mají dceru. Předtím o jedno miminko přišli.
David Pastrňák a Rebecca Rohlssonová (Karlovy Vary, 28. srpna 2021)

David Pastrňák a Rebecca Rohlssonová (Karlovy Vary, 28. srpna 2021) | foto: Martin Hykl / CNCProfimedia.cz

David Pastrňák s přítelkyní Rebeccou Rohlssonovou
Švédsko přirostlo „Pastovi“ k srdci, a to doslova. Jeho stejně stará přítelkyně...
David Pastrňák ve Švédsku se svými největšími láskami.
David Pastrňák a Rebecca Rohlssonová
32 fotografií

„Všechno,“ napsala Rebecca Rohlssonová k rodinným snímkům na Instagramu. Hokejista s manželkou s dcerou na nich procházejí podzimní přírodou a na poslední fotce Pastrňák hladí své manželce těhotenské bříško.

rohlsson

Everything

28. listopadu 2025 v 0:47, příspěvek archivován: 28. listopadu 2025 v 7:11
oblíbit odpovědět uložit

David Pastrňák a Rebecca Rohlssonová se dali dohromady v roce 2018. O tři roky později se jim narodil syn Viggo, který po šesti dnech zemřel. V létě 2023 se dvojici narodila dcera.

„Freya Ivy Pastrňák už je na světě. O tomto okamžiku jsme dlouho snili a nemohl jsem být více pyšný na své dvě krásné dívky. Nemůžu se dočkat, až tě budu sledovat, jak jsi ta nejlepší máma pro naše malé zlatíčko,“ napsal tenkrát novopečený tatínek na sociálních sítích.

Hokejista si svou švédskou snoubenku vzal loni v srpnu. Přestože se chtěli původně brát v Česku, nakonec měli veselku v Chorvatsku. Svatba byla na ostrově Hvar. Mezi svatebními hosty nechyběli Radko Gudas, Jakub Voráček, Petr Mrázek, David Krejčí, Pavel Zacha nebo Brad Marchand, kteří si předsvatební party užili na jednom z ostrůvků v Jaderském moři.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

Bývalá satanistka se svlékla v nahé seznamce. Nahota je pro ni očistou

Valerie se v Naked Attraction svlékla už podruhé.

V osmé epizodě pořadu Naked Attraction bude partnera hledat máma na plný úvazek Valerie (27) z Mostu. Bývalá satanistka bere nahotu jako „očistu od všech masek“ a partnera si vybírá podle intuice.

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Udělej si něco s tím obličejem, říkali mi na konkurzech, vzpomíná Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

Herečka Sydney Sweeney (28) se svěřila se svými náročnými začátky v Hollywoodu. Už jako dospívající čelila hvězda seriálu Euphoria během konkurzů nevybíravým poznámkám a ponižujícímu jednání.

Fotbalistka Alisha Lehmannová pózuje nahoře bez, fotkami pobláznila fanoušky

Fotbalistka Alisha Lehmannová potěšila fanoušky na Instagramu černobílými...

Švýcarská fotbalová hvězda Alisha Lehmannová (26) patří mezi nejvlivnější sportovní osobnosti na sociálních sítích, jen na Instagramu ji sleduje více než 16 milionů lidí. Její nejnovější série...

Utajené těhotenství. David Pastrňák s manželkou čekají další miminko

David Pastrňák a Rebecca Rohlssonová (Karlovy Vary, 28. srpna 2021)

Manželka hokejisty Davida Pastrňáka Rebecca Rohlssonová se na sociálních sítích pochlubila snímky rodiny. Odhalila přitom, že je těhotná. S manželem už mají dceru. Předtím o jedno miminko přišli.

28. listopadu 2025  7:17

Finále show Zrádci 2: Veronika si připadá šílená, že už podezírá i Miu

Modelka Veronika v show Zrádci 2

Veronika Krajplová, která je úspěšnou modelkou, dokazuje, že krásné ženy mají otevřenou mysl. Zatímco jsou věrní povětšinou zaslepení pláčem Mii, Veronika ji už proti své vůli podezírá.

28. listopadu 2025

Okolí ze mě mámí vývoj děje v seriálu Bratři a sestry, ale neprozradím, říká Pöthe

Sebastian Pöthe

Herec Sebastian Pöthe (16) se před televizními i filmovými kamerami pohybuje od dětství. Díky otci má maďarské kořeny a hovoří plynně maďarsky. Vedle herectví by se chtěl věnovat i ekonomii, kterou...

28. listopadu 2025

Hlášky z Love Islandu používáme i doma, přiznávají vítězové Patricie a Honzi

Patricie a Honza jako finalisté seznamovací show Love Island 2025

Od jejich vítězství v reality show Love Island uběhla už nějaká doba. Pořad ale stále Patricii Herlíkovou a Jana Michálka alias Honziho ovlivňuje. Oba v rozhovoru pro iDNES.cz mimo jiné prozradili,...

28. listopadu 2025

Princezna letošních Vánoc. Švehlíková o nové pohádce i rozchodu slavných rodičů

Premium
Sofie Anna Švehlíková. Seznamte se s princeznou z letošní vánoční...

Seznamte se s princeznou z letošní vánoční pohádky. Se svým příjmením má Sofie Anna Švehlíková těžkou startovní pozici. Začne srovnávání. S mámou herečkou, s tátou hercem, s dědou hercem... Jak svou...

27. listopadu 2025

Šestiletý syn Patrika Hezuckého natočil dojemné video pro tátu do nemocnice

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Patrik Hezucký (55) je nadále hospitalizován s dosud nespecifikovaným zdravotním problémem. V době, kdy jeho stav bedlivě sledují fanoušci i kolegové, dorazil do nemocnice povzbudivý vzkaz, který mu...

27. listopadu 2025  14:41

Prožít potrat doma byla podle Třeštíkové chyba. Už bych to neudělala, říká

Hana Třeštíková v pořadu 13. komnata

Hana Třeštíková (43) je šťastnou matkou vytoužené holčičky. Cesta k těhotenství pro ni byla složitá. Trvala několik let a stála mnoho psychických sil. V pořadu 13. komnata popsala, co bylo nejtěžší i...

27. listopadu 2025  12:05

Soud přiznal Katy Perry téměř dva miliony dolarů ve sporu s válečným veteránem

Katy Perry promuje na Instagramu nový single Woman &#769;s World. (červen 2024)

Katy Perry (41) vyhrála soudní spor s válečným veteránem Carlem Westcottem (85), s nímž se přela o sídlo v Montecitu. Zpěvačka dům s osmi ložnicemi a jedenácti koupelnami koupila v roce 2020 za...

27. listopadu 2025  10:03

Nic by ze života neměla, říká Leon Tsoukernik na adresu Ivany Gottové a muzea

Leon Tsoukernik a jeho manželka Sandra na křtu knihy Za hranice odolnosti (25....

Vypadá neuvěřitelně. Jako by mu nikdy nic nebylo. Přitom před necelým rokem bojoval Leon Tsoukernik o život. Velký příznivec Karla Gotta a „ochránce“ vdovy po zesnulém Mistru se nečekaně objevil ve...

27. listopadu 2025

Brigitte Bardotová skončila kvůli komplikacím po zákroku opět v nemocnici

Brigitte Bardotová v rozhovoru pro BFMTV v Saint Tropez (12. května 2025)

Brigitte Bardotová je znova v nemocnici. Jednadevadesátiletá herecká legenda byla už začátkem října přijata do soukromé nemocnice v Toulonu kvůli operaci spojené s blíže nespecifikovaným onemocněním...

27. listopadu 2025  8:44

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Finále show Zrádci 2: Anička je ostrou tužkou v penále. Už ví, kdo je zrádce?

Právnička Anička v show Zrádci 2

Krásná a chytrá. To je nebezpečná kombinace. Anna Kadlecová má ve Zrádcích 2 nakročeno k odhalení zrádkyně, ale i k vlastnímu vyřazení. Je to teď kdo s koho? Budou věrní věřit jí, nebo zrádkyni?

27. listopadu 2025

Eva Herzigová promluvila o flirtu s DiCapriem i nevěře manžela

Eva Herzigová

Česká supermodelka a herečka Eva Herzigová (52) byla v letech 1996 až 1998 vdaná za bubeníka Tica Torrese (72). Nyní promluvila o údajném flirtu s Leonardem DiCapriem (51). Popřela, že by...

27. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.