David Pastrňák je opět tatínkem. S manželkou mají další holčičku

  18:07
Hokejista David Pastrňák (29) s manželkou Rebeccou se dočkali dalšího přírůstku do rodiny. Narodila se jim opět dcera. O porodu informoval hokejový trenér.
David Pastrňák s přítelkyní Rebeccou Rohlssonovou

David Pastrňák s přítelkyní Rebeccou Rohlssonovou | foto: Profimedia.cz

David Pastrňák a Rebecca Rohlssonová (Karlovy Vary, 28. srpna 2021)
Švédsko přirostlo „Pastovi“ k srdci, a to doslova. Jeho stejně stará přítelkyně...
David Pastrňák ve Švédsku se svými největšími láskami.
David Pastrňák a Rebecca Rohlssonová
Novopečení rodiče zatím narození dcery neoznámili, udělal tak ovšem trenér Marco Sturm. „Podle trenéra Sturma David Pastrňák a jeho žena Rebecca přivítali dcerku. Gratulujeme Pastrňákovým,“ stojí v prohlášení klubu Boston Bruins s tím, že očekávají, že Pastrňák dnes nastoupí na led v zápasu se San Jose Sharks.

David Pastrňák a Rebecca Rohlssonová se dali dohromady v roce 2018. O tři roky později se jim narodil syn Viggo, který po šesti dnech zemřel. V létě 2023 se dvojici narodila dcera.

„Freya Ivy Pastrňák už je na světě. O tomto okamžiku jsme dlouho snili a nemohl jsem být více pyšný na své dvě krásné dívky. Nemůžu se dočkat, až tě budu sledovat, jak jsi ta nejlepší máma pro naše malé zlatíčko,“ napsal tenkrát novopečený tatínek na sociálních sítích.

Hokejista si svou švédskou snoubenku vzal loni v srpnu. Přestože se chtěli původně brát v Česku, nakonec měli veselku v Chorvatsku. Svatba byla na ostrově Hvar.

Mezi svatebními hosty nechyběli Radko Gudas, Jakub Voráček, Petr Mrázek, David Krejčí, Pavel Zacha nebo Brad Marchand, kteří si předsvatební party užili na jednom z ostrůvků v Jaderském moři.

Václav Klaus má doma přezdívku Prezi. Vymyslela ji vnoučata, říká Livia Klausová

Livia Klausová v Show Jana Krause v březnu 2026

Bývalá první dáma Livia Klausová (82) popsala v Show Jana Krause soužití s bývalým prezidentem Václavem Klausem. Prozradila, jak se poznali, jak mu říkají vnoučata a promluvila i o knize, kterou s ní...

11. března 2026

Nejkrásnější holčička světa se zasnoubila. Pochlubila se prstenem i DJem

Thylane Blondeau v Miláně (22. února 2023)

Francouzská modelka Thylane Blondeau (24), kterou časopis Vogue Enfants v minulosti proslavil coby nejkrásnější holčičku světa, se bude vdávat. Se zásnubami se pochlubila na sociální sítí, kde...

11. března 2026  13:44

