David Pastrňák s manželkou ukázali druhou dceru a prozradili její jméno

  8:11
Před pár dny se dočkali další dcery a nyní se pochlubili jejími fotkami. Hokejista David Pastrňák (29) s manželkou Rebeccou na sítích ukázali své druhé miminko a prozradili, jaké jméno vybrali pro holčičku.
David Pastrňák a Rebecca Rohlsson (Karlovy Vary, 28. srpna 2021) | foto: Martin Hykl / CNCProfimedia.cz

David Pastrňák a jeho druhá dcera Maya Ivy (březen 2026)
David Pastrňák a jeho dcery Maya Ivy a Freya Ivy (březen 2026)
Maya Ivy Pastrňák (březen 2026)
David Pastrňák ve Švédsku se svými největšími láskami.
„Absolutní blaho při vítání naší holčičky jménem Maya Ivy. Máme takové štěstí, že tohle můžeme zažít znovu,“ napsala novopečená maminka k snímkům rodiny. U malé holčičky nechybí ani puk s jejím jménem.

David Pastrňák a jeho dcery Maya Ivy a Freya Ivy (březen 2026)

O narození druhé hokejistovy dcery informoval před dvěma týdny hokejový trenér Marco Sturm. „Podle trenéra Sturma David Pastrňák a jeho žena Rebecca přivítali dcerku. Gratulujeme Pastrňákovým,“ stojí v prohlášení klubu Boston Bruins.

David Pastrňák a Rebecca Rohlssonová se dali dohromady v roce 2018. O tři roky později se jim narodil syn Viggo, který po šesti dnech zemřel. V létě 2023 se dvojici narodila dcera.

Maya Ivy Pastrňák (březen 2026)

„Freya Ivy Pastrňák už je na světě. O tomto okamžiku jsme dlouho snili a nemohl jsem být více pyšný na své dvě krásné dívky. Nemůžu se dočkat, až tě budu sledovat, jak jsi ta nejlepší máma pro naše malé zlatíčko,“ napsal tenkrát novopečený tatínek na sociálních sítích.

Hokejista si svou švédskou snoubenku vzal loni v srpnu. Přestože se chtěli původně brát v Česku, nakonec měli veselku v Chorvatsku. Svatba byla na ostrově Hvar.

Mezi svatebními hosty nechyběli Radko Gudas, Jakub Voráček, Petr Mrázek, David Krejčí, Pavel Zacha nebo Brad Marchand, kteří si předsvatební party užili na jednom z ostrůvků v Jaderském moři.

David Pastrňák s manželkou ukázali druhou dceru a prozradili její jméno

