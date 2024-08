Nedělalo to se mnou nic, říká Ondříček na lesbické scény Marthy Issové

Jeho otec se jako kameraman podepsal pod takovými snímky jako jsou Hoří, má panenko, Vlasy, Amadeus, Valmont a další, které natočil s Milošem Formanem. Do sedmdesátých let pracoval doma, poté točil v Americe, přičemž jeho syn David se mnohého natáčení účastnil.

„Časem jsem to už ani nevnímal jako něco speciálního, protože jsem toho byl opravdu účasten hodně. Až zpětně si uvědomuji, jak neuvěřitelné věci jsem zažil. Byl jsem třeba měsíc na natáčení filmu A League of Their Own, který se u nás jmenoval Velké vítězství. Hráli v něm Tom Hanks, Madonna, Geena Davisová a další. A já měl možnost každý den vidět tyhle superstar při práci,“ vzpomíná. Pro autogram si ale nešel. „Nikdy jsem nikoho nepožádal o podpis, ani jsem si s žádnou hvězdou neudělal selfíčko. Na tom natáčení mi to přišlo extrémně nevhodné.“

Miroslav Ondříček a jeho syn David na festivalu v Karlových Varech v roce 2014.

Díky filmům svého otce poznal i vzdálenější destinace „A League of Their Own se točilo v Evansville, což je město ve státě Indiana, kde je samá kukuřice. Ten film je o ženské baseballové lize v období druhé světové války a právě tam byly vhodné stadiony pro natáčení,“ prozrazuje.

I když ho nikdy nelákalo být hercem, jako malý si zahrál v řadě filmů. „Když byl tatínek pryč, vodila mě maminka na castingy. Asistenti režie chodili taky často k nám do školy Pod Žvahovem vybírat si děti do filmu. Takže jsem hrál v Trháku nebo jsem měl hlavní roli se Stellou Zázvorkovou v Bakalářích, v příběhu který se jmenoval Medvěd. Hraní mě bavilo, ale cítil jsem, že mám určité limity,“ vysvětluje.

Posléze založil společnost Lucky Man Films, která se specializuje na filmy a Lucky Man Production se zaměřením na televizní projekty. „Ten název je poctou Lindsayi Andersonovi a mému tatínkovi, kteří v roce 1973 natočili Oh Lucky Man! (Šťastný to muž!) s Malcomem McDowelem v hlavní roli. Mně se ten film moc líbil, stejně jako jeho satiricko-ironický název, tak jsem ho použil jako takový tribute těmto dvěma mužům,“ říká Ondříček.

David Ondříček (30. května 2024)

Na platformě Voyo je v současné době k vidění komediální seriál Mozaika, který vyprodukovala jeho společnost. „Je určený divákům, kteří mají rádi rodinné vztahové věci,“ říká Ondříček, který je až překvapený obrovskou mírou pozitivních ohlasů.

Diváci oceňují zejména herecké výkony (Martha Issová, Karel Heřmánek, Taťjána Medvecká, David Máj, Kristýna Ryška...) ale i propracovanost scénářů, pod kterými je podepsaná Alice Nellis. Pokud bude zájem ze strany Novy a tvůrci budou mít nápad, jak v ději pokračovat, mohla by vzniknout další série. Že by se ale Ondříček někdy pustil do nekonečného seriálu, je nepravděpodobné.

Diváci se ale dočkají například dalších dvou třídílných minisérií Krále Šumavy s Oskarem Hesem v titulní roli. Toho začala agentura Davida Ondříčka nově jako herce zastupovat. „Založili jsme ještě společnost Limelight, což je mimo jiné originální název Chaplinova filmu, který se tady překládal jako Světla ramp. Je to takový idiom pro lidi, kteří jsou v záři reflektorů. Máme v ní zatím jenom pár spřátelených tváří a k těm patří i Oskar Hes. Naše strategie je zastupovat herce, kteří mají určitý přesah i mimo hereckou profesi a ty, které bych opravdu obsadil,“ říká Ondříček.

Martha Issová v seriálu Vytoč mého agenta! (2024)

Zcela automaticky se společnost „stará“ i o jeho partnerku Marthu Issovou. Ta kromě toho, že zazářila v Ondříčkově dvoudílném televizním filmu Dukla 61, obdivuhodně zahrála i lesbickou hereckou agentku v komediálním seriálu Vytoč mého agenta!

„Upřímně? Nedělalo to se mnou nic,“ říká David Ondříček, který ji viděl na obrazovce v choulostivých milostných scénách se ženou. „Šlo jí to, protože je dobrá herečka, takže dokáže zahrát v podstatě cokoliv. A vyžívá se právě ve věcech, které jí třeba nejsou tak vlastní, nebo když může předvádět něco, co by v normálním životě, doufám, neudělala. Byla to pro ni opravdu zajímavá role, uchopila ji dobře a myslím, že ji natáčení hodně bavilo.“

I jejich dvanáctileté dceři Františce učarovala kamera. Hrála například v seriálu Marie Terezie. „Baví ji vydělávat peníze a pak je utrácet za bubble tea,“ říká smířeně její otec. Druhá dcera Emilka má šest let a zatím se na natáčení nebyla ani podívat.

Martha Issová v seriálu Mozaika (2024)

Z prvního manželství má Ondříček ještě dvacetiletého syna Rudolfa, který po studiích v Americe a Anglii bude letos maturovat na gymnáziu. „Zatím se hledá a já ho nikam netlačím. Hodně ho baví politika a má rád sport. Chce uběhnout ultra maraton, což může být přes sto kilometrů. Je pravda, že když si jde odpoledne zaběhat, dá si sedmnáct kiláčků jen tak, jako na rozcvičku. Myslím, že má i nějaké filmové geny, hlavně se ale věnuje čtení a psaní. Tahle nová generace se podle mě už nebude tak striktně upínat k jedné profesi a mně se ta jejich mnohožánrovost líbí,“ říká Ondříček, který natočil mimo jiné film o Zátopkovi.

Svůj soukromý život spojil s Marthou Issovou. „Jsem moc rád, že jsme se potkali. Máme mimo jiné stejné zájmy, takže se spolu můžeme bavit třeba o umění, a to je obrovská devíza. Hlavně je ale Martha skvělá holka. A je úplně jedno, jestli je herečka nebo není,“ komentuje, jak vypadá život s herečkou. „Snažím se být lucky man, ale není to věc, kterou by si člověk mohl nějak naordinovat. Ale můžeme tomu jít každý naproti, tak o to se snažím,“ říká režisér dnes už kultovního snímku Samotáři.