Vrátil bych do škol náboženství, říká dvojnásobný děda David Matásek

„Slíbili mi holčičku a přinesli je dva,“ vzpomíná David Matásek, jak do rodiny překvapivě přibyli jeho o devět let mladší bráchové dvojčata Jan a Lukáš. „U nás doma byl hodně silný maskulinní prvek, tak jsem si říkal, že by bylo dobré mít sestřičku,“ zdůvodňuje svoje preference.