„Mám čtyři děti, a už to stačí. Už to nebudu rozšiřovat, děkuju,“ zhodnotil čtyřikrát ženatý David Matásek. „Starší děti vychovávají ty mladší, tak už to jde,“ popsal.

„U té první dcery, které je 34, Lindo, promiň, jsem byl ambiciózní tatínek. Chtěl jsem, aby dělala balet, němčinu, angličtinu, klavír, zpěv. Se ženou jsme chtěli, aby ta holčička měla výbavu sufražetky. Takže jsem byl řidič slečny Daisy, jezdil jsem s ní na kroužky, měl jsem to napsané v diáři, jak to jde po sobě. Dvakrát denně něco,“ popsal Matásek.

To mu ovšem stačilo a u dalších dětí to nehodlal opakovat. „Řekl jsem, že na to už nemám, ať si to olítají samy, že už nikam nejedu. Takže když ty další děti něco bavilo, řekly mi, kolik mám zaplatit, a chodily na ty kroužky,“ vzpomíná Matásek.

„A můj druhý syn se anglicky naučil během covidu z telefonu, nemusel jsem nikam jezdit a nestálo mě to ani korunu. Oči zúžené lakotou a kluk mluví anglicky líp než Američani,“ pochvaluje si.

Se svou čtvrtou ženou Evou Matáskovou se společně starají nejen o syna Antonína, ale také o včelín. „Moje žena se dala na včelaření, já jsem pomocníček. Takže taky občas inkasuju,“ říká herec. „Ale moje žena studuje na včelařku. Každý měsíc jede na intr, tam studuje celý víkend už od sedmi od rána. Chodí do včel nebo do třídy. Studuje na Odborném učilišti včelařském v Nasavrkách u Chrudimi,“ prozradil Matásek s tím, že začátky včelaření byli náročné.

„Chtěli jsme stáčet hřbitovní med. Včelám totiž svědčí diverzita a na hřbitově pořád něco kvete. Tam to žije. Je to svým způsobem absurdní, ale je to tak. Je to krásné klidné místo a je tam spousta exotických stromů, které kvetou postupně,“ vysvětlil herec. „Oslovili jsme pražskou správu hřbitovů, ale už tam byl někdo před námi,“ dodal.