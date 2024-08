Do důchodu nikdy neodejdu, prohlásil David Lynch s rozedmou plic

„Dámy a pánové, ano, mám rozedmu plic z dlouholetého kouření. Musím říct, že jsem kouřil velmi rád a tabák miluji – jeho vůni, zapalování cigaret, jejich kouření – ale za tento požitek se platí určitá cena a tou cenou je pro mě rozedma plic,“ napsal David Lynch v příspěvku na síť X.

„Nyní už více než dva roky nekouřím. Nedávno jsem podstoupil řadu vyšetření a dobrou zprávou je, že až na rozedmu plic jsem ve výborné kondici. Jsem plný štěstí a do důchodu nikdy nepůjdu. Chci, abyste všichni věděli, že si velmi vážím vašeho zájmu. S láskou, David,“ dodal.

Režisér David Lynch (uprostřed) a herci Kyle MacLachlan a Laura Dernová na premiéře Twin Peaks v Los Angeles

V rozhovoru pro časopis Sight & Sound promluvil o potížích, se kterými se potýká. „Z dlouhého kouření mám rozedmu plic, a tak jsem doma, ať se mi to líbí, nebo ne. Bylo by pro mě velmi špatné, kdybych onemocněl, třeba i nachlazením,“ řekl a poznamenal, že může ujít jen krátkou vzdálenost, než mu dojde kyslík.

Rozedma plic Chronické onemocnění, které způsobuje dušnost a brání snadnému průchodu kyslíku. To postupně vede k hromadění vzduchu v plicích.

„Kdyby na to přišlo, dělal bych to na dálku... To by se mi ale moc nelíbilo,“ řekl o svých případných budoucích režijních projektech.

Lynchovým posledním filmem byl Inland Empire z roku 2006 s Laurou Dernovou a Justinem Therouxem v hlavních rolích. V roce 2018 získal za obnovení seriálu Twin Peaks čtyři nominace na cenu Primetime Emmy. Za svou kariéru získal čtyři Oscary.

Režisér také prozradil, že Netflix nedávno odmítl jeho dlouho připravovaný animovaný projekt Snootworld s Caroline Thompsonovou. „Staromódní pohádky jsou považovány za ohrané, lidé je zřejmě nechtějí vidět. Dnes je jiný svět a je snazší říci ne než ano,“ řekl.