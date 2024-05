David Limberský přeskakoval opilý turnikety na MS v hokeji, skončil na záchytce

„Minulý týden ve čtvrtek při zápasu České republiky s Amerikou jsme na základě oznámení od pořadatelů řešili nevhodné chování jednoho z hostů v hokejové hale, kde jsme provedli asistenci s jeho vyvedením ven z haly. Následně se tento muž pokusil vrátit zpět,“ popsal pro CNN Prima NEWS pražský policejní mluvčí Jan Daněk.

„Přeskočil turnikety, proto musel být za použití donucovacích prostředků omezen na osobní svobodě. Jelikož byl pod vlivem alkoholu, kdy nadýchal více než dvě promile, musel být následně převezen na protialkoholní záchytnou stanici,“ dodal.

K situaci se poté vyjádřil i sám David Limberský. „Ano, vyvedli mě kvůli nedorozumění. Já jsem se chtěl vrátit, protože jsem měl platný lístek, ale oni řekli, že ne. Před O2 arenou mi řekli, že klidně můžu jít pryč. Ale cítil jsem, že jsem nic neudělal, tak jsem se chtěl vrátit. Na základě toho mě pak hned odvezli,“ vysvětloval svůj pohled na věc bývalý fotbalista.

David Limberský se oficiálně rozloučil s profesionální kariérou zápasem, ve kterém se proti sobě postavili současný tým Viktorie Plzeň a mužstvo Zlaté éry Viktorie.

V roce 2021 promluvil Limberský v rozhovoru na ÓČKU o problémech se zákonem, nehodě v opilosti i vykradačkách s partou kamarádů z dětství. Bývalý fotbalový obránce zmínil, že po profesionálním sportu se mu vůbec nestýská. Dnes se věnuje hlavně podnikání a rodině.

Asi nejznámějším průšvihem Limberského bylo nabourání luxusního auta Bentley v opilosti a následný útěk před strážníky v roce 2015, což poté slavil na hřišti svým slavným „točením volantu“, které předváděl při zápasech. Za řízení v opilosti mu tehdy hrozily tři roky vězení.

„Byla to celorepubliková ostuda. Když jsem šel v Plzni do restaurace, všichni ztichli a koukali na mě, jako kdybych byl pětinásobnej vrah. Bylo to hodně nepříjemné i pro mou rodinu,“ popsal během rozhovoru s moderátorem a podnikatelem Mírou Hejdou bývalý fotbalový obránce. Tehdejší fotbalista Plzně se vyhnul soudu s tím, že uhradil škodu a slíbil, že nebude rok řídit.

V červnu 2023 obžaloval státní zástupce Limberského a další tři muže z vydírání. Všichni čtyři jsou podezřelí z toho, že pod pohrůžkou zbraně vymáhali po muži z Karlovarska čtyři miliony korun. Peníze muži poskytl Limberský na nákup výpočetní techniky k těžbě kryptoměn. Obhájci mužů obžalovaných z vydírání požadují zproštění viny. Senát karlovarského okresního soudu odročil další hlavní líčení na červen.

David Limberský se dal po ukončení kariéry na dráhu sportovního manažera, tuto roli nyní plní v třetiligových Domažlicích, kde ještě donedávna nastupoval.