Jachtaře Davida Křížka propustili z vězení. Odseděl si třetinu trestu

Davida Křížka propustili po odpykání třetiny trestu. Okresní soud v České Lípě přihlédl k jeho vzornému chování ve věznici ve Stráži pod Ralskem, také k tomu, že nevyhledával spory, zapojoval se do udržování pořádku na oddíle i do různých aktivit organizovaných ve věznici a pilně pracoval jako skladník, informoval Deník.cz. Propuštěn byl podmíněně se zkušební dobou pět let.

Jachtař v létě 2021 nastoupil do výkonu trestu. Křížek dostal původně tři a půl roku za pomoc při vytunelování kampeličky Metropolitní spořitelní družstvo. Z té zmizelo podle soudu několik miliard korun i kvůli dokumentům, které Křížek kdysi podepsal.

„Obžalovaný byl za zvlášť závažný zločin úvěrového podvodu a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let a šesti měsíců. Pro výkon tohoto trestu byl zařazen do věznice s ostrahou,“ uvedla v květnu 2021 mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová.

Loni byl David Křížek u pražského soudu kvůli obvinění z dalšího podvodu a škodě ve výši 124 milionů korun. Dostal trest dalších 18 měsíců.

28. prosince 2022

Lucie Křížková v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že s manželem byla v kontaktu každý. „Každý den spolu dvacet minut telefonujeme a jednou za měsíc za ním jezdíme na návštěvu,“ řekla s tím, že situaci jejich synovi zvládl vysvětlit ještě její manžel. „O všem si se synem promluvil. Samozřejmě v této situaci velmi záleží na lidech kolem. Myslím si, že mám velké štěstí v tom, že i rodiče od Davídkových spolužáků a rodiče od dětí z našeho okolí to třeba se svými dětmi probrali, a syn naštěstí nepřišel nikdy domů s tím, že by se někdo někde k němu zle choval.“

Televizní hlasatelka a moderátorka, modelka, Miss České republiky 2003, první vicemiss World Sports na Miss World Lucie Křížková (ještě covy Váchová) soutěžila i na Miss Universe 2004. Na obrazovce začínala jako moderátorka zpráv o počasí na Nově, na ČT od roku 2013 uvádí pořad Sama doma. S jachtařem Davidem Křížkem mají syna Davida a dceru Lolu.

David Křížek je několikanásobný mistr republiky v různých lodních třídách. Zúčastnil se celé řady velkých mezinárodních závodů a stal se členem SECTOR No Limits, sdružení nejextrémnějších sportovců světa. Celkem čtyřikrát přeplul Atlantský oceán. Za svoji kariéru získal 39 medailí z mistrovství ČR v různých lodních třídách, z toho 24 mistrovských titulů.