Ve vězení jsem pracoval ve sklepě, teď usínám se špunty v uších, říká Křížek

David Křížek přiznal, že se mu kvůli pobytu ve vězení zhoršil zrak, a bez brýlí si proto zatím netroufl na řízení auta. „Věznice má špatné osvětlení. Místo oken jsou tam světlovody, pak jsou tam luxfery, všechno je pod umělým osvětlením. A já jsem pracoval ve skladu, ve sklepě,“ vysvětluje pro pořad Showtime v rozhovoru, natočeném jen den po jeho návratu z výkonu trestu.

„Na tu práci si nestěžuju, ale všechno bylo zkrátka pod umělým osvětlením, tak ty oči dostaly hrozně zabrat. Skoro dva roky jsem také vlastně pořádně nekoukal do dálky. A když, tak jen přes pletivo. Takže i ty oči si musí zvyknout,“ doplnil jachtař, kterému manželka Lucie Křížková připravila na uvítanou večeři, které by se ve věznici rozhodně nedočkal, a to sushi a prosecco.

Křížkova žena přiznává, že po návratu domů si její manžel musí opět nově zvykat i na dříve naprosto samozřejmé věci. „V kolik vstáváme, v kolik vstávám já, co dělám dětem k snídani, kdy budím děti, v kolik odcházíme, škola, školka... To nebylo před dvěma lety jinak, ale David to zřejmě všechno zapomněl. To se ale vše zaběhne. Jsou to věci, které se podle mě za týden, za dva úplně srovnají,“ říká moderátorka a miss České republiky 2003 s tím, že za manželem doma neustále chodí a ptá se ho, co hledá, protože stále něco nemůže najít.

David Křížek po propuštění z vězení (24. dubna 2023)

„Mám stále ještě vnitřně nastavený vězeňský režim, takže ve tři čtvrtě na deset večer nejpozději zaléhám do postele, beru si sluchátka, poslouchám rádio, u toho usínám, pak je vyndávám a místo nich si beru špunty, protože „chrápající černoch mě nenechá vyspat“... Takže prostě takovej zažitej postup, ale teď to bylo zase úplně něco jiného,“ vysvětluje David Křížek, který se momentálně o manželskou postel musí dělit kromě své ženy také s dcerou Lolou, která tam byla zvyklá spát.

„Syn Davídek je na škole v přírodě, takže jsme teď my dva s Lolinkou. A až přijede Dave, tak budou muset děti do svého pokojíčku. Pro ně to bude největší změna. Ale myslím, že nám tu postel uvolní rádi,“ dodává Křížková.

David Křížek je několikanásobný mistr republiky v různých lodních třídách. Zúčastnil se celé řady velkých mezinárodních závodů a stal se členem SECTOR No Limits, sdružení nejextrémnějších sportovců světa. Celkem čtyřikrát přeplul Atlantický oceán. Za svoji kariéru získal 39 medailí z mistrovství ČR v různých lodních třídách, z toho 24 mistrovských titulů.

David Křížek s manželkou Lucií Křížkovou (2020)

Padesátiletého jachtaře propustili v úterý po odpykání 21 měsíců z pětiletého trestu. Okresní soud v České Lípě přihlédl k jeho vzornému chování ve věznici ve Stráži pod Ralskem, také k tomu, že nevyhledával spory, zapojoval se do udržování pořádku na oddíle i do různých aktivit organizovaných ve věznici a pilně pracoval jako skladník. Propuštěn byl podmíněně se zkušební dobou pět let.

Křížek nastoupil do výkonu trestu v létě 2021. Původně dostal tři a půl roku za pomoc při vytunelování kampeličky Metropolitní spořitelní družstvo. Z té zmizelo podle soudu několik miliard korun i kvůli dokumentům, které kdysi podepsal.

„Obžalovaný byl za zvlášť závažný zločin úvěrového podvodu a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let a šesti měsíců. Pro výkon tohoto trestu byl zařazen do věznice s ostrahou,“ uvedla v květnu 2021 mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová.

Loni byl David Křížek u pražského soudu kvůli obvinění z dalšího podvodu a škodě ve výši 124 milionů korun. Dostal trest dalších 18 měsíců.