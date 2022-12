Odnesl jsem si z toho všeho šrámy na duši, říká jachtař Křížek z vězení

Moderátorka a modelka Lucie Křížková odsouzeného manžela poprosila o pohádkové vyprávění na dobrou noc pro jejich dvě děti. „Já si myslela, že nám napíše příběh na čtyři stránky, ale on nám asi za měsíc poslal dva popsané sešity. Takže to bylo na několik večerů, co jsem ten příběh četla a Davídek byl strašně nadšený,“ řekla pro ShowTime na CNN Prima NEWS Lucie Křížková, která se prý při čtení nejednou dojala.

Dojatý byl i jachtař, který promluvil nejen o knize ale i pobytu ve vězení. „Chybí mi svoboda,“ prozradil David Křížek s tím, že s rodinou si můžou volat jen dvacet minut denně.

K celé situaci se snaží přistupovat věcně a snaží se na ní najít i něco pozitivního. „Dalo mi to určitou hodnotu toho, že ten čas nebyl marný. Nechci, aby to bylo moc dojemné a patetické. Já jsem teď taková slabá povaha, protože jsem si odnesl nějaké šrámy z toho všeho,“ řekl se slzami v očích.

David Křížek skončil ve vězení za pomoc při vytunelování kampeličky Metropolitní spořitelní družstvo. Z té zmizelo podle soudu několik miliard korun i kvůli dokumentům, které jachtař kdysi podepsal.