Vždycky jsem byl outsider s nálepkou protekčního spratka, říká David Kraus

David Kraus se narodil 13. února 1980 a spolu se svými rodiči – herečkou a akademickou malířkou Janou Krausovou a moderátorem a hercem Janem Krausem – vyrůstal v Praze na Letné.

Navštěvoval základní školu se speciálním hudebním zaměřením, současně se v lidové škole věnoval hře na violoncello a pak nastoupil na Konzervatoř a vyšší odbornou školu Jaroslava Ježka. Na školy však nemá pěkné vzpomínky.

Kromě nálepky protekčního spratka musel odmala čelit nejrůznějšímu ponižování, nepochopení, odmítání a ústrkům, šikaně, která pramenila z nepřijetí jeho poruch učení a chování.

Herečka Jana Krausová a její syn David Kraus

„Chtěl jsem být dobrej a zapadnout mezi ostatní děti. Ale hned v první třídě jsem dostal jako jeden z mála velkou dvojku, přestože jsem se snažil a pak jsem tu velkou dvojku měl vlastně celé dětství. Ať jsem se snažil sebevíc, vždycky jsem byl outsider. S poruchou soustředění jsem se na každé hodině soustředil vždycky jen chvíli na začátku a pak už jsem si kreslil. Později už jsem rezignoval. Když máte v padesátém diktátě padesát chyb, tak to nemá cenu,“ vzpomíná David Kraus v novém dílu pořadu 13. komnata.

Rodiče byli nuceni přehlašovat ho na jiné školy. Zajímala ho příroda, zpíval, hrál na nástroj, odjakživa miloval i český jazyk, učitelé a profesoři o něm často tvrdili, že má nadání, ale přitom bojoval s mnohými pedagogy téměř ve všech předmětech.

„Učitelé doporučili rodičům, abych šel za psycholožkou, aby se zjistilo, kde je problém. Byl jsem tedy u několika psychologů, jedna učitelka na nás dělala dokonce pokusy. Nám, těm nepovedeným dětem píchala akupunkturu, měli jsme za uchem jehličku, prý na uklidnění,“ popisuje zpěvák.

Svých smutků, které měl uvnitř, se zbavoval kresbami. „Abych na sebe upozornil, kreslil jsem různé komiksy a příběhy. Pak jsem složil první písničku. Ta se jmenovala Bartáková, to je svině a byla o třídní učitelce. Nebo když jsem chtěl zastavit chod školy, vzal jsem ve zverimexu myši nebo cvrčky a pustil je po chodbách a třídách. Cvrkala celá škola,“ vzpomíná Kraus.

Partneři Sarah Opravilová a David Kraus

S nepochopením se potkal i na konzervatoři, neuměl například kvůli dyslexii číst noty. Ve třetím ročníku nakonec z konzervatoře odešel. Nastoupil do kapely Laura a její tygři jako sólový zpěvák.

„Říkal jsem si, ty kráso, mně je sedmnáct. Na holky je to dobrý, to se mi líbí. To by mohlo zafungovat. Dal jsem do toho jako frontman všechno. V kapele jsem pak ze sebe spláchnul všechny ty hrůzy a dokazování. Zjistil jsem, že můžu být uvolněnej, užívat si to a být tím, kým jsem chtěl vždycky být. A že ta nevýhoda, co mi říkali celý život, ta divnost a jinakost, je vlastně ta největší výhoda a dar,“ vysvětluje.

Později chtěl zpívat své vlastní písničky, ze skupiny odešel a podepsal smlouvu s velkým vydavatelstvím. Vydal svá hudební alba, vystupoval v muzikálu Starci na chmelu, účinkoval ve filmech a podílel se i na skládání hudby a nazpívání písní do některých filmů. Například do filmu Věry Chytilové Hezké chvilky bez záruky nebo Michala Viewegha Účastníci zájezdu.

Největší zlom v jeho životě nastal na jaře 2021, stal se tátou, což si už hodně dlouho přál. „Je to ten nejlepší otec. Malou miluje, stará se o ni. Je to kus jeho samého, snaží se jí vést tím jeho směrem. Rád jí vypráví pohádky, kreslí jí a zpívá. To mám ráda i já,“ říká partnerka Davida Krause, modelka Sarah Opravilová.

„Chtěl bych, aby moje dcera viděla mě a tu autenticitu. Autenticita je takový můj celoživotní režisér. Chci, aby ta moje holčička věděla, že jsem vždycky zpíval jen písničky, které se mi líbily, že jsem hrál v představeních, které se mi líbily, to jí chci ukázat. Že to je důležité. Chci pro ní být autentickej, to je pro mě nejdůležitější na tom všem a to je věc, která mě řídí,“ dodává Kraus.

Dnes hraje v divadle Na Fidlovačce, zpívá s několika hudebními skupinami a se svou skupinou dlouhodobě hudebně spolupracuje a vystupuje v pravidelném pořadu svého otce a věnuje se nejrůznějším uměleckým i charitativním projektům.