Těžké deprese Davida Krause uvěznily v posteli. Sbíral se z nich půl roku

Autor:
„Už nikdy nechci padnout tak hluboko, abych musel znovu brát léky,“ říká David Kraus, který na vlastní kůži zažil těžkou depresi. Přišla k němu pomalu, plíživě, ale „založil“ si na ni už jako školák.
David Kraus

David Kraus | foto: ALSA z.s.

David Kraus
David Kraus (1. listopadu 2022)
David Kraus
David Kraus
54 fotografií

„Vyrůstat se jménem Kraus a být od dětství v hledáčku médií, není žádný med. Byl jsem za protekčního spratka,“ vypráví herec a muzikant, který životní rovnováhu získal až návštěvou Tibetu před dvanácti lety.

„Nikdy jsem nebyl člověk, který by cítil nějakou psychickou bolest, nikdy jsem neměl pocit, že bych byl tak na kolenou. V dětství pro mě bylo terapií kreslení, ale může to být i příroda. I hudba je terapií, protože při ní nemyslíte na nic. Dokonce se říká, že když děti hrají počítačové hry, tak se jejich mozek chová stejně jako když lidi v Tibetu meditují. Protože ta hlava se fokusuje jenom na toho panáčka, za kterého hraje,“ vypráví.

Vinou poruchy pozornosti měl jako dítě problémy nejen se spolužáky ale i s učiteli. Byl jiný, svůj. Někdy příliš drzý nebo agresivní. Skrýval tak citlivější stránku svojí osobnosti. Doma nic neřekl, dělal, že je všechno fajn. Jenomže na konzervatoři to pokračovalo. I když předpoklady měl, slyšel od pedagogů, že se svým zpěvem v branži nemá šanci. V osmnácti na něj všechno dolehlo a složil se. Přepadla ho těžká deprese, která ho uvěznila v posteli.

David Kraus (1. listopadu 2022)

Nepřišlo to zničehonic, ale postupně. „Najednou jsem ráno cítil, že se mi nechce vstávat, vůbec nikam chodit,“ vypráví. „A postupně to došlo do fáze, že jsem chtěl jenom spát, ani mluvit jsem nebyl schopný.“

V tomto stavu setrval půl roku, rozpustil i kapelu. Dostal se z něj až díky antidepresivům. Dlouho ale trvalo, než našel ta správná. Vrátil se do normálního života a snažil se živit hudbou. Přešel ale do druhého extrému, byl uhoněný a vystresovaný.

Ve třiatřiceti přijal pozvání hnutí Brontosaurus a odjel do Tibetu. „Měl jsem plnou pusu řečí o tom, jak to kde vypadá, ale ve skutečnosti jsem do té doby nikde pořádně nebyl, pokud nepočítám pár dovolených s rodiči v Chorvatsku. Prostě klasický Čecháček, který nikam jezdit nepotřebuje, protože všechno ví a zná. Ale říkal jsem si, že by mě zajímalo to dobrodružství, kterou tahle cesta slibovala. A došlo na něj,“ vzpomíná.

Herečka a malířka Jana Krausová a její syn David Kraus

„Pro mě to znamenalo obrovské sebepoznání, protože jsem se ocitl v nebezpečných a nepříjemných situacích. Problém byl už se základními věcmi od hygieny přes jízdu autem horskými cestami, kde při troše nepozornosti spadnete dolů do údolí. Takže jsem se vracel jako jiný člověk. S daleko lepším míněním o sobě, než když jsem tam odjížděl,“ přiznává.

Z těchto transformačních zážitků čerpá dodnes. „Učili jsme tam děti ve škole a pak jsme měli volno, které jsme si mohli užít, jak jsme chtěli,“ vrací se ke své cestě. „Něco takového jsem do té doby nezažil. Sám v horách v Tibetu, s krosnou, ve které máte pár věcí, telefonem, s nímž se nikam nedovoláte, a penězi, co jsou vám k ničemu, protože si tam za ně nic nekoupíte. Za vámi jde hříbátko a vy míjíte kostry koní, kteří to nedošli,“ vzpomíná na pobyt v Himálaji.

„Já jsem z generace, na kterou rodiče pořvávali: To jsi chlap? Prober se, dělej srabe! A odtamtud jsem se vrátil jako chlap. Když jsem byl tam, mnohokrát jsem si říkal: Tady by se můj táta určitě podělal. Zatímco já jsem v klidu,“ usmívá se.

David Kraus a jeho partnerka, modelka Sarah Opravilová (Praha, 4. září 2021)

Chtěl by jet do Indie, nebo na jiné místo, kde jsou lidé šťastní, i když nic nemají. „Všechny tyhle blbosti, kterými se tady obklopujeme, jsou vám tam k ničemu. Najednou zjistíte, že ten den je úplně jiný, když nemusíte obsluhovat pračku, myčku, tiskárnu…,“ říká. „Já jsem v Tibetu zjistil, že to, co jsem si udělal ze života, není život. A zpátky jsem ho našel tam, kde jsem měl celý den pro sebe. Dokonce jsem si všechno pamatoval a nikde nic nezapomněl, což se mi dlouho nestalo. Čím to asi bude?“

Zlo vidí v mobilních telefonech a sociálních sítích, které by dětem nejraději paušálně zakázal. „Učím teď na škole, tak na nich vidím, že z toho mají deprese a panické ataky,“ prozrazuje.

Sám má čtyřletou dceru a mobil od něj ještě k použití nedostala. „Ale občas jí ho dá maminka, když potřebuje rychle něco udělat na plotně. Takže vidí jednoho rodiče, jak jí ho půjčuje a druhého, který říká, že je to zlo. Může mi ho přinést, ale nesmí ho zapnout,“ prozrazuje Kraus.

Synové Jana Krause: David, Adam, Marek a Jáchym

Ani v autě ho malá Ester nedostane. „Během jízdy si povídáme, večer usínáme s mluvenou pohádkou a zhasínáme. Máme svůj svět, svoje příběhy. Říkám jí, na tohle s tebou koukat nebudu, to jsou hovadiny, ale rád si s tebou dám Studio Kamarád nebo nějakou českou pohádku. Anebo Štaflíka a Špagetku. Déčko miluju, takže koukáme na Jů a Hele, jako jsem ho sledoval já, když jsem byl malý. Tyhle starý věci podporuji. Ale Tlapková patrola je pro mě trápení,“ upřesňuje.

Někdy ovšem mezi otcem a dcerou nastává generační problém. „Jí se líbí víc nová kreslená Pyšná princezna oproti těm starým klasickým pohádkám. Říkám jí: Tady hraje tvůj děda a tebe to nezajímá?,“ směje se Kraus. Jeho otec Jan Kraus si zahrál ve filmové pohádce Jak se budí princezny a v divadle Studio DVA vystupuje v inscenaci Šíleně smutná princezna.

David Kraus & Gipsy Brothers

Talentů zdědila Ester bezpočet. „Má hudební sluch i dobrý hlas. Jako starý chlap, opravdu silný. I výtvarný a herecký talent projevuje,“ říká David Kraus.

Sám koncertuje s romskou kapelou Gipsy Brothers a dalšími tělesy a zpívá i písničky jiných interpretů. „V lednu budu vystupovat na vzpomínkovém koncertě Michala Tučného v O2 areně, předtím jsem dělal písničky Žbirky. Sám bych tam koncert nikdy nevyprodal, ale zpívám za takovéhle legendy, což je krásné. Pana Tučného jsem měl moc rád, přesto, že country jinak nemusím. Ale on byl jediný kovboj, kterého jsem respektoval,“ dodává.

O svém boji s depresemi se David Kraus rozhodl mluvit veřejně. Jeho výpověď zaznamenala v knize Terapie není slabost Kateřina Kubalová a zpěvák publikaci s ostatními zpovídanými pokřtil.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

OBRAZEM: Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Princezna Kate a princ George v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu...

Sydney Sweeney randí s o 16 let starším exmanažerem Biebera. Poznali se na svatbě

Herečka Sydney Sweeney si s přítelem Scooterem Braunem užívali romantické...

Vypadá to, že Sydney Sweeney (28) je po rozchodu se snoubencem opět zamilovaná. Americká herečka a modelka randí s o šestnáct let starším hudebním producentem Scooterem Braunem (44), bývalým...

Těžké deprese Davida Krause uvěznily v posteli. Sbíral se z nich půl roku

David Kraus

„Už nikdy nechci padnout tak hluboko, abych musel znovu brát léky,“ říká David Kraus, který na vlastní kůži zažil těžkou depresi. Přišla k němu pomalu, plíživě, ale „založil“ si na ni už jako školák.

18. listopadu 2025

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...

18. listopadu 2025

Móda z Governors Awards: Plnými dekolty zaujaly Sydney Sweeney i Jennifer Lopezová

Akademie filmového umění a věd udělovala v Los Angeles Governors Awards ze...

Akademie filmového umění a věd udělovala v Los Angeles Governors Awards (Ceny guvernérů) ze celoživotní dílo ve filmu. Letošním laureáty se stali herec Tom Cruise, herečka Debbie Allenová, producent...

17. listopadu 2025

Přišla nám předžalobní výzva, sdělila zklamaná Nikol Leitgeb ke své nadaci

Nikol Leitgeb (květen 2025)

Influencerka Nikol Leitgeb vyjádřila na sociální síti své rozčarování nad tím, jak nečekaně konkurenční prostředí panuje v oblasti charity. Její nadaci Radovan totiž přišla předžalobní výzva od jiné...

17. listopadu 2025  14:29

Influencerka Haley Baylee tvrdí, že se rozvedla kvůli velikosti manželova penisu

Haley a Matt Kalilovi (2018)

Americká influencerka Haley Kalilová (33), známá jako Haley Baylee, prozradila kuriozní důvod rozvodu s hráčem amerického fotbalu Mattem Kalilem. Faktorem číslo jedna v žádosti o rozvod, kterou...

17. listopadu 2025

Řekli mi, že musím smýt vinu svého otce, vzpomíná Přeučil na komunismus

Jan Přeučil (listopad 2025)

Herec Jan Přeučil (88) je stále dobře naladěný a na nic si nestěžuje. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal na to, co prožíval kvůli svému otci za komunismu a upozornil, že bychom si měli vážit...

17. listopadu 2025

Seznam partnerek jsem si nikdy nedělal, říká Daniel Hůlka

Daniel Hůlka v Show Jana Krause (premiéra 19. listopadu 2025)

Zpěvák Daniel Hůlka (57) rozlišuje svůj život na dobu „bez Barborkou“ a „s Barborkou.“ Barborka je jeho manželka, s níž má dceru Rozárku (7). Jak si počkal na pravou lásku, popsal v Show Jana Krause.

17. listopadu 2025

Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Posledních šest soutěžících se dostalo do finále reality show Zrádci 2. Kolik zrádců je mezi nimi? Pokud sledujete show v televizi, která se vysílá o týden později než na streamovací platformě...

16. listopadu 2025  22:44

Dnešní humor je příliš korektní. Dělat si ze sebe legraci je očistné, říká Polišenská

Premium
Lucie Polišenská si umí udělat srandu sama ze sebe. Považuje to za něco...

Vystudovala zdrávku, z malého divadla se probojovala na DAMU a dnes září v Národním divadle. Režiséři Lucii Polišenskou často obsazují do komediálních rolí, ve kterých jednoznačně vyniká.

16. listopadu 2025

Zkušená kriminalistka je ve Zrádcích na Miu krátká. Nemám jedinou stopu, zoufá si

Kateřina alias Jiřina

Vyšetřovala nejzávažnější násilné zločiny, rozmluvila pachatele brutálních orlických vražd, ale na komisařku Miu je krátká. Zkušená kriminalistka Jiřina Hofmanová v závěru zatím poslední odvysílané...

16. listopadu 2025  18:30

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

16. listopadu 2025  15:13

Žena toužila po třetím dítěti, ale už jsem si netroufl, říká Arnošt Goldflam

Arnošt Goldflam v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (11. listopadu 2025)

Režisér, herec, spisovatel, dramatik Arnošt Goldflam (79) měl dvě děti až po padesátce. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradil, proč už nechtěl třetí. I jak se předháněli v otcovství s Bolkem Polívkou.

16. listopadu 2025  10:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.