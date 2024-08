David Hasselhoff se stal dědečkem, vnučka ho dojala k slzám

„Plačící děda. Je dokonalá! Jsem tak požehnaný,“ napsal David Hasselhoff ke snímku, na němž drží v náručí svou první vnučku.

Je dcerou Hasselhoffovy starší dcery Taylor-Ann (34), která se loni v Kalifornii provdala za Madisona Fioreho (35), kterého poznala v roce 2021 přes seznamovací aplikaci. Dceru pojmenovali London.

„Miluji tě Tay a miluji London navždy,“ napsal Hasselhoff k fotce dcery s vnučkou.

Kromě Taylor-Ann má David Hasselhoff ještě dceru Hayley, která je známou plus-size modelkou. Obě dcery má s druhou manželkou Pamelou Bachovou (60), s níž byl ženatý v letech 1989 – 2006.

Před ní byl pět let ženatý s Catherine Hicklandovou. Potřetí se oženil v roce 2018 s bývalou modelkou Hayley Robertsovou, která je o 28 let mladší než on. Dali se dohromady v roce 2011 a o ruku ji musel žádat třikrát, než svolila.