Hvězda devadesátých let, která byla symbolem pláže, slunce a životního stylu plavčíků, se dnes pohybuje mnohem opatrněji. Na nedávno zveřejněných snímcích je vidět, jak si David Hasselhoff při chůzi pomáhá chodítkem a působí velmi křehkým dojmem. Pro fanoušky, kteří si ho pamatují jako charismatického svalnatého Mitche Buchannona z Pobřežní hlídky, jde o výrazný kontrast.
|
Plavčík z Pobřežní hlídky, seriálový detektiv i zpěvák. Hasselhoff slaví 70
Herec má za sebou náročnou operaci, při níž podstoupil výměnu kolenního i kyčelního kloubu, a aktuálně dochází na rehabilitace. Právě při odchodu z jedné z nich byl zachycen fotografy. Z kliniky v losangeleské čtvrti West Hills odcházel pomalu a opatrně, po boku své výrazně mladší současné manželky Hayley Robertsové.
Podle dostupných informací se herec v minulosti potýkal s několika vážnějšími zdravotními problémy. Sám Hasselhoff už dříve přiznal, že prodělal několik operací a řešil komplikace spojené s pohybovým aparátem. I přes zdravotní omezení se však snaží zůstávat aktivní, cvičí, chodí pravidelně na dlouhé procházky a udržuje kontakt s přáteli.
V minulosti byl závislý na alkoholu, což výrazně zasáhlo jeho osobní i profesní život. Asi největší pozornost vzbudil incident z roku 2007, kdy na veřejnost uniklo video, na němž leží herec opilý na podlaze a snaží se jíst hamburger. Záběry pořídila jeho dcera, která se ho snažila dlouhodobě přesvědčit, aby přestal pít. Video tehdy obletělo svět a stalo se symbolem jeho boje se závislostí.
VIDEO: Opilý David Hasselhoff jí na zemi hamburger:
Situace měla dopad i na jeho rodinu. Jeho tehdejší manželka Pamela Bach na něj podle dostupných informací tlačila, aby nastoupil léčbu, a otázka alkoholu hrála roli i při řešení péče o jejich děti. Hasselhoff následně absolvoval několik odvykacích kúr a opakovaně se snažil dostat pod kontrolu svůj vztah k alkoholu.
Herec později přiznal, že šlo o jedno z nejtěžších období jeho života. Zdůraznil, že zveřejněné video mělo být především varováním a pomocí ze strany rodiny, nikoli snahou ho poškodit.
|
Bývalou manželku Davida Hasselhoffa našli s prostřelenou hlavou
Jeho rodinu loni v březnu zasáhla tragédie, když si jeho bývalá manželka Pamela Bachová vzala život. Společně vychovávali dvě dcery, Hayley a Taylor. Někdejší herečka a modelka byla nalezena mrtvá ve svém domě v Hollywood Hills, podle koronera zemřela na následky střelného poranění hlavy.
David Hasselhoff je americký herec a zpěvák, který byl jednou z nejvýraznějších televizních hvězd 80. a 90. let. Diváci ho znají především ze seriálů Knight Rider, kde ztvárnil Michaela Knighta, a Pobřežní hlídka (Baywatch), v němž se proslavil jako plavčík Mitch Buchannon.
Kromě herectví se věnoval i hudbě, velký úspěch zaznamenal zejména v Evropě se svým hitem Hooked on a Feeling s chytlavým refrénem „ooga-chaka, ooga-ooga…“ V pozdějších letech se objevoval v menších rolích v různých filmech, seriálech i zábavných pořadech, kde často s nadsázkou vtipkoval o své ikonické seriálové image.
VIDEO: David Hasselhoff – Hooked on a Feeling: