Proměna hvězdy Pobřežní hlídky: Davida Hasselhoffa vyfotili na ulici s chodítkem

Herec David Hasselhoff (73), kterého si diváci po celém světě pamatují jako ikonickou tvář seriálu Pobřežní hlídka, překvapil fanoušky na nových paparazzi fotkách svým vzhledem. Fotografové ho zachytili na ulici, kde si pomáhal chodítkem. Bývalá hvězda působila velmi nenápadně, natolik, že ho mnozí kolemjdoucí jen stěží poznali.
Z kliniky v losangeleské čtvrti West Hills odcházel David Hasselhoff pomalu, opatrně a s chodítkem. Společnost mu dělala jeho manželka Hayley Robertsová. (22. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Herec David Hasselhoff ve svých 73 letech (22. dubna 2026)
Hvězda devadesátých let, která byla symbolem pláže, slunce a životního stylu plavčíků, se dnes pohybuje mnohem opatrněji. Na nedávno zveřejněných snímcích je vidět, jak si David Hasselhoff při chůzi pomáhá chodítkem a působí velmi křehkým dojmem. Pro fanoušky, kteří si ho pamatují jako charismatického svalnatého Mitche Buchannona z Pobřežní hlídky, jde o výrazný kontrast.

Herec má za sebou náročnou operaci, při níž podstoupil výměnu kolenního i kyčelního kloubu, a aktuálně dochází na rehabilitace. Právě při odchodu z jedné z nich byl zachycen fotografy. Z kliniky v losangeleské čtvrti West Hills odcházel pomalu a opatrně, po boku své výrazně mladší současné manželky Hayley Robertsové.

Podle dostupných informací se herec v minulosti potýkal s několika vážnějšími zdravotními problémy. Sám Hasselhoff už dříve přiznal, že prodělal několik operací a řešil komplikace spojené s pohybovým aparátem. I přes zdravotní omezení se však snaží zůstávat aktivní, cvičí, chodí pravidelně na dlouhé procházky a udržuje kontakt s přáteli.

V minulosti byl závislý na alkoholu, což výrazně zasáhlo jeho osobní i profesní život. Asi největší pozornost vzbudil incident z roku 2007, kdy na veřejnost uniklo video, na němž leží herec opilý na podlaze a snaží se jíst hamburger. Záběry pořídila jeho dcera, která se ho snažila dlouhodobě přesvědčit, aby přestal pít. Video tehdy obletělo svět a stalo se symbolem jeho boje se závislostí.

Situace měla dopad i na jeho rodinu. Jeho tehdejší manželka Pamela Bach na něj podle dostupných informací tlačila, aby nastoupil léčbu, a otázka alkoholu hrála roli i při řešení péče o jejich děti. Hasselhoff následně absolvoval několik odvykacích kúr a opakovaně se snažil dostat pod kontrolu svůj vztah k alkoholu.

Herec později přiznal, že šlo o jedno z nejtěžších období jeho života. Zdůraznil, že zveřejněné video mělo být především varováním a pomocí ze strany rodiny, nikoli snahou ho poškodit.

Jeho rodinu loni v březnu zasáhla tragédie, když si jeho bývalá manželka Pamela Bachová vzala život. Společně vychovávali dvě dcery, Hayley a Taylor. Někdejší herečka a modelka byla nalezena mrtvá ve svém domě v Hollywood Hills, podle koronera zemřela na následky střelného poranění hlavy.

David Hasselhoff je americký herec a zpěvák, který byl jednou z nejvýraznějších televizních hvězd 80. a 90. let. Diváci ho znají především ze seriálů Knight Rider, kde ztvárnil Michaela Knighta, a Pobřežní hlídka (Baywatch), v němž se proslavil jako plavčík Mitch Buchannon.

Kromě herectví se věnoval i hudbě, velký úspěch zaznamenal zejména v Evropě se svým hitem Hooked on a Feeling s chytlavým refrénem „ooga-chaka, ooga-ooga…“ V pozdějších letech se objevoval v menších rolích v různých filmech, seriálech i zábavných pořadech, kde často s nadsázkou vtipkoval o své ikonické seriálové image.

Proměna hvězdy Pobřežní hlídky: Davida Hasselhoffa vyfotili na ulici s chodítkem

