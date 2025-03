Hasselhoffovu exmanželku ničila před sebevraždou artritida, trpěla bolestí

Sebevražda Bachové šokovala všechny, kdo ji znali. Její blízký přítel Terry Ahern, který pro ni pracoval v letech 2012 až 2023, řekl časopisu People, že u ní nepozoroval žádné psychické problémy.

„Byl to ten poslední člověk, u kterého bych to čekal,“ řekl o její sebevraždě. „Je to šok,“ uvedl.

Naposled s ní mluvil před několika měsíci a tehdy byla nadšená z vnučky London, kterou porodila její dcera Taylor (34) v srpnu.

Psychické problémy u ní nepozoroval. Věděl ovšem, že bojuje s fyzickými. Léta trpěla silnými bolestmi. Začalo to nehodou na motorce v roce 2003. Utrpěla zlomeniny v oblasti krku a zad. „Strávila několik měsíců na jednotce intenzivní péče s rozdrcenými kostmi,“ popsal Ahern.

Z toho se časem rozvinula artritida. „Tyhle věci vás doženou, když zestárnete. Zranění z dřívějška se projeví artritidou. Pamino tělo bylo zdevastované artritidou způsobenou nehodou. Ta se dál šířila a nadělala paseku,“ míní Ahern.

Mladší dcera Hayley (32) se na místě nálezu těla zhroutila. Podle sousedů křičela tak, že to bylo slyšet až k nim. „Byla hysterická. Křičela, plakala venku na ulici,“ řekla deníku Daily Mail Hiromi Osiecká, která bydlí přes ulici.

S Bachovou Osiecká příliš nevycházela. Měly spory kvůli odpadkům, parkování a psovi. Podle sousedky kouřila Bachová marihuanu a byla hodně upovídaná, ale ani ji by nenapadlo, že má sebevražedné sklony.