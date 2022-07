Plavčík z Pobřežní hlídky, seriálový detektiv i zpěvák. Hasselhoff slaví 70

David Hasselhof se narodil 17. července 1952 v Baltimore ve státě Maryland. Hercem chtěl být již jako dítě, herectví nakonec vystudoval na Akademii dramatických umění v Rochesteru. Na studia si přivydělával jako číšník a model.

Svoji hereckou kariéru odstartoval v seriálu Mladí a neklidní. První velký úspěch zaznamenal rolí soukromého detektiva Michaela Knighta v seriálu Knight Rider a opravdovou hvězdu z něj udělal záchranář Mitch Buchannon v seriálu Pobřežní hlídka, který byl svého času jedním z nejsledovanějších seriálů na světě. Zahrál si i v několika filmech.

Jako zpěvák vydal několik desek, jeho nejslavnějším hitem je Looking For Freedom, se kterou slavil úspěchy hlavně v Evropě. „Prodali jsme v Německu 11 milionů singlů, ta píseň se stala fenoménem. Když padla Berlínská zeď, byla na prvním místě. Tak mě požádali, abych zazpíval na Silvestra. Řekl jsem, že jedině v případě, že budu zpívat na oslavě pádu Berlínské zdi. A oni souhlasili. Tak jsem to udělal,“ řekl Hasselhoff o svém vystoupení pro milion lidí před třiatřiceti lety.

V roce 1997 navštívil Prahu, kde se připojil k plejádě hvězd filmového nebe, které zanechaly v pražské restauraci Planet Hollywood některý ze svých svršků či jiných relikvií, které znají diváci ze stříbrného plátna či televizní obrazovky. Hasselhoff daroval restauraci v svou bundu z Pobřežní hlídky.

V roce 2018 si herec během skromného obřadu v italské Puglii vzal za manželku o 28 let mladší Hayley Robertsovou, se kterou žil před svatbou sedm let. Hasselhoff byl ženatý již dvakrát. V letech 1984 až 1989 žil s první manželkou Catherine Hicklandovou a v letech 1989 až 2006 s Pamelou Bachovou, s níž má dcery Taylor a Hayley.

Jeho hádky a rozvodové řízení s druhou ženou, hereckou kolegyní Pamelou Bachovou svého času plnily stránky bulvárního tisku. V minulosti se také potýkal s alkoholismem. Ocitl se v protialkoholní léčebně i před soudem kvůli řízení v opilosti.

VIDEO: Hit Davida Hasselhoffa Hooked on a Feeling bodoval i v Česku: