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David Gránský se zranil při představení. V sanitce trpěl kvůli kostýmu

Autor:
  15:35
David Gránský

David Gránský | foto: ČTK

Muzikál Ledové království v Hudebním divadle Karlín.
Eva Burešová jako Elsa a Ines Ben Ahmed jako Anna v muzikálu Ledové království.
Ines Ben Ahmed v roli Anny v muzikálu Ledové království
Ines Ben Ahmed v roli Anny v muzikálu Ledové království
22 fotografií
Herec David Gránský (34) se zranil během muzikálu Ledové království v Hudebním divadle Karlín. Představení plné jevištních triků tentokrát nedopadlo dobře a herec musel rovnou do nemocnice, kde podstoupil operaci.

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David Gránský hraje v Ledovém království prince Hanse, do kterého se na začátku zamiluje princezna Anna, ale z něhož se nakonec vyklube padouch, který chce ovládnout království.

V představení se používá řada jevištních triků, které na diváky působí téměř jako kouzla a herci musí zvládnout rychlé přesuny, tanec i pády. Hans při každém představení padá po úderu na zem, která je pokrytá papírky navozujícími atmosféru sněžení. Tentokrát ale bylo papírků dle Gránského slov příliš a on po nich při zvedání z hraného pádu uklouzl a přisedl si nohu.

„Mám zlomenou holenní a lýtkovou kost, celá ta nožička mi visela, chodidlo mi takhle viselo v ruce,“ popsal Gránský ve videu na Instagramu.

David Gránský
Muzikál Ledové království v Hudebním divadle Karlín.
Eva Burešová jako Elsa a Ines Ben Ahmed jako Anna v muzikálu Ledové království.
Ines Ben Ahmed v roli Anny v muzikálu Ledové království
22 fotografií

Cestou do nemocnice myslel Gránský především na to, aby neponičil kostým. „Víte, co pro mě bylo nejdůležitější? Abych vrátil v původním stavu kostým do divadla. V sanitce chtěli rozstřihnout boty a to jsem řekl, že ne, že je prostě musíme sundat. Upozorňovali mě, že to bude hodně bolet. Prostě blbec,“ řekl Gránský.

Po operaci ho teď čeká několik týdnů zotavování, což může znamenat komplikaci pro projekty, do nichž je zapojen. V Karlíně má ovšem ve všech rolích alternaci, takže další představení nejsou v ohrožení.

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