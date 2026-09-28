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GLOSA: Elsa kouzlí, Anna laškuje, Olaf baví. Ledové království v Karlíně zvládli
David Gránský hraje v Ledovém království prince Hanse, do kterého se na začátku zamiluje princezna Anna, ale z něhož se nakonec vyklube padouch, který chce ovládnout království.
V představení se používá řada jevištních triků, které na diváky působí téměř jako kouzla a herci musí zvládnout rychlé přesuny, tanec i pády. Hans při každém představení padá po úderu na zem, která je pokrytá papírky navozujícími atmosféru sněžení. Tentokrát ale bylo papírků dle Gránského slov příliš a on po nich při zvedání z hraného pádu uklouzl a přisedl si nohu.
„Mám zlomenou holenní a lýtkovou kost, celá ta nožička mi visela, chodidlo mi takhle viselo v ruce,“ popsal Gránský ve videu na Instagramu.
Cestou do nemocnice myslel Gránský především na to, aby neponičil kostým. „Víte, co pro mě bylo nejdůležitější? Abych vrátil v původním stavu kostým do divadla. V sanitce chtěli rozstřihnout boty a to jsem řekl, že ne, že je prostě musíme sundat. Upozorňovali mě, že to bude hodně bolet. Prostě blbec,“ řekl Gránský.
Po operaci ho teď čeká několik týdnů zotavování, což může znamenat komplikaci pro projekty, do nichž je zapojen. V Karlíně má ovšem ve všech rolích alternaci, takže další představení nejsou v ohrožení.