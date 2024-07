David Duchovny šel v novém filmu úplně do naha. Každý stárne, říká herec

Herec vysvětlil, proč chtěl, aby jeho postava byla i přes jeho věk ve filmu v některých scénách úplně nahá. „Musíte to umět obrátit v humor. Dívat se na děsivé věci s humorem. Každý stárne. Nejsou lidé, kteří by nestárli, stejně tak nejsou lidé, co by neumírali,“ řekl.

Logan Marshall-Green a David Duchovny ve filmu Reverse the Curse (2023)

„Když jedna z mých hlavních postav ukazuje svému synovi nahé tělo a říká: ‚Tam, kde bych měl mít penis, to dnes vypadá jako mrtvý vrabec,‘ tak mi to přijde opravdu vtipné. Zasmějeme se tomu, a pak se obejmeme. A i on komentuje penis svého syna způsobem, který je vtipný. Směju se tomu a zároveň mě to dojímá,“ prohlásil David Duchovny.

V jedné ze scén se on a jeho kolega Logan Marshall-Green převlékají v pánské šatně. Duchovnyho postava se nahého syna zeptá: „Jsi nervózní, když jsi nahý před svým otcem?“ Poté, co Duchovny spatří jeho nahou spodní polovinu těla, obejme ho a pochválí: „Ty máš ale úctyhodného ptáka, synu.“

Navzdory tomu, že je hvězdou seriálu Californication, herec už před lety v několika rozhovorech zmínil, že si nikdy nezvykne na to, vidět se na obrazovce nahý. „Jen si myslím, že je trapné být nahý před mnoha lidmi,“ řekl v roce 2008. „Asi jsem svým způsobem trochu stydlivý. Přál bych si, abych nebyl – přál bych si, abych mohl nechat svou šílenou vlajku vlát ještě trochu víc.“

Věci se zřejmě změnily s filmem Reverse the Curse, jehož scénář napsal David Duchovny před více než deseti lety. V roce 2016 ho vydal jako román pod názvem Bucky F*cking Dent (v češtině vyšla kniha pod názvem Ten mizernej Bucky Dent!). Do filmové podoby jej převedl v roce 2023. Film měl premiéru na festivalu Tribeca pod stejným názvem jako román, ke zhlédnutí je na platformě Amazon Prime Video.