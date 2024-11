Před kamerou to jiskřilo, v zákulisí ne, vzpomíná Duchovny na seriál Akta X

Zažádal jsem si o důchod a úřednici to překvapilo, říká Michal David

Zpěvák Michal David (64) míří do důchodu. To ovšem neznamená, že by skončil s muzikou. Naopak. Novou desku točí v zahraničí a v pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradil, kolik ho to stojí a proč si...