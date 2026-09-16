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David Copperfield uměl zmizet před zraky milionů. Ještě lépe schovává svůj soukromý život

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  16:29
David Copperfield

David Copperfield | foto: YoutubeProfimedia.cz

Večírek po udílení Oscarů přilákal i iluzionistu Davida Copperfielda s Chloe...
David Copperfield
David Copperfield
David Copperfield (Las Vegas, 17. května 2015)
15 fotografií
Generace dnešních náctiletých o něm zřejmě nikdy neslyšela, ale pro jejich rodiče to byl jeden z nejslavnějších lidí na světě. Americký mág a iluzionista David Copperfield vrátil umění kouzel a magie na výsluní showbyznysu a učinil z něj velkolepou podívanou. Diváci žasli, co všechno dokáže nechat zmizet.

Muže s uhrančivým pohledem před časem časopis Forbes označil za komerčně nejúspěšnějšího kouzelníka v historii. Své poslední představení odehrál letos v dubnu v hotelu MGM Grand v Las Vegas, necelého půl roku před 70. narozeninami.

Potomek ruských emigrantů, vlastním jménem David Seth Kotkin, se narodil 16. září 1956 v městečku Metuchen v americkém státě New Jersey. Od deseti let začal vystupovat, nejprve jako Davino — malý kouzelník, na narozeninových oslavách svých kamarádů. Ve dvanácti se stal nejmladším členem Asociace amerických kouzelníků. O čtyři roky později už Copperfield učil kouzelnictví na univerzitě v New Yorku.

Večírek po udílení Oscarů přilákal i iluzionistu Davida Copperfielda s Chloe Gosselinovou.
David Copperfield
David Copperfield
David Copperfield (Las Vegas, 17. května 2015)
15 fotografií

Se jménem po slavném hrdinovi Dickensova románu vystupoval poprvé v chicagském muzikálu The Magic Man. Do širšího povědomí jej v polovině 70. let dostala televizní show na stanici CBS a pak jeho netradiční kousky v přímém televizním přenosu — nechal zmizet Ferrari či předvedl útěk z Alcatrazu.

Principy Copperfieldových triků či optických hříček jsou odborníkům vesměs známy, mág jim však dokáže vtisknout novou, lákavější podobu. Nepřekonatelný je i v komunikaci s diváky, které vtahuje do děje. Největší proslulost Copperfieldovi přinesly asi triky s mizením předmětů, a to ne ledajakých - zmizet nechal letadlo, vagon Orient-Expressu či Sochu svobody. Prošel také Velkou čínskou zdí, dal se rozřezat pilou či se „prolétl“ nad Grand Canyonem.

VIDEO: 6 nejslavnějších kouzel Davida Copperfielda

Jedinečný byl právě spojením technicky náročných triků s romantickým vyprávěním a charismatickou, téměř filmovou prezentací.

Soukromý život tají, o dětech nemluví

V 90. letech jeho popularitu ještě posílil vztah se supermodelkou Claudií Schifferovou, kterou v roce 1993 při jednom svém vystoupení pozval na pódium. Pár tvořili dlouhých šest let, z toho pět jako snoubenci. Schifferovou bylo v té době možné často vidět jako mágovu asistentku, oddaně se nechávala půlit, mizet i „popravit“ gilotinou.

David Copperfield nebyl jen slavný iluzionista, ale skutečná globální celebrita, jejíž televizní speciály sledovaly miliony lidí po celém světě.

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Jeho velkolepě pojaté pořady se v druhé polovině 90. let vysílaly i v Česku, například útěk z Alcatrazu, průchod Velkou čínskou zdí nebo levitace. V době, kdy nebyly sociální sítě a většina lidí neměla ani přístup k internetu, plnily stránky novin a časopisů titulky s jediným dotazem: Jak to dokázal?

Vrchol české „copperfieldománie“ přišel v roce 1998, kdy poprvé vystoupil v Praze. MF DNES tehdy psala doslova, že „David Copperfield očaroval a okouzlil pražské publikum“. Ve vyprodané Sportovní hale sledovalo jeho show téměř šest tisíc lidí a velkou pozornost vzbudil trik, při němž nechal zmizet třináct náhodně vybraných diváků.

Kouzelník získal za svoji práci řadu ocenění. Má 21 televizních cen Emmy, francouzská vláda jej jmenovala rytířem Řádu umění a literatury, jako první iluzionista v historii se pyšní hvězdou na proslulém hollywoodském chodníku slávy. Sám Copperfield označil za svůj největší úspěch Project Magic, rehabilitační program pro tělesně postižené, realizovaný ve více než 30 zemích světa.

Přitažlivější než kouzla je vášeň, říká iluzionista, který oblafl i Copperfielda

Stín na jeho image a pověst dokonalého gentlemana vrhly na začátku roku 2024 odtajněné dokumenty, které ho identifikovaly jako spolupracovníka Jeffreye Epsteina. Na fotografiích byl zachycen s jeho blízkou spolupracovnicí Ghislaine Maxwellovou, která byla za nábor, manipulaci a přepravu nezletilých dívek za účelem sexuálního zneužívání odsouzena na 20 let vězení. Mágovi právníci popřeli, že by byl jejím blízkým přítelem.

Britský deník The Guardian však v květnu 2024 přinesl svědectví 16 žen, které Copperfielda obviňovaly ze sexuálního obtěžování a nevhodného chování v období od konce 80. let do roku 2014. Jeho právní tým všechna tato obvinění popřel.

Vlastník ojedinělé sbírky předmětů mapujících dějiny kouzelnictví žije od roku 2006 s francouzskou modelkou Chloe Gosselinovou, s níž má dceru Sky. Z předchozího vztahu s českou modelkou Mariou Petličkovou, se kteoru se poznal v roce 1999 a žili spolu v Las Vegas, má syna Dylana a dceru Audrey. O těchto dvou dětech nikdy nemluví, jejich matka zmizela ze stránek novin v roce 2011, když vyšlo najevo, že má Copperfield dceru v dalším vztahu. Copperfield své tři děti zmínil jen v příspěvku na Instagramu ke Dni otců, kde píše, že mu jeho vlastní otec velmi chybí a že on sám je otcem Chloe, Dylana a Audrey.

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