Sochař David Černý o dětství s ADHD: Matikářka mě chtěla dostat do polepšovny

Ze jeho dětství se tomu říkalo „neklidné dítě“. Dnes má tento syndrom název ADHD, čemuž se samotný sochař a výtvarník David Černý směje. V pořadu 13. komnata prozradil, že ho víc než rodiče umělci ovlivnily učitelky na základní škole.
„Za našeho dětství se tomu říkalo neklidné dítě. Teď se to nazývá ADHD. Za deset let to bude ADHD plus, ADHD minus a ještě k tomu bude nějaký neutrál. A pak bude nějaké DHD, MHD, PHD, VHD, LMDPFH,“ míní Černý.

ADHD se obvykle projevuje neklidem, hyperaktivitou, workoholismem, permanentní nespokojeností, emoční nestabilitou a potřebou provokovat. Rodiče Davida Černého byli oba malíři a vychovávali ho ke svobodě. Náraz ale přišel u tehdejších institucí.

OBRAZEM: Začalo to trabantem. Černý má v metropoli desítky děl, přibude obří vrak

„Nejvíc ovlivňující lidi pro mě byly učitelky ze základky. Tam jsem se naučil poprvé poznávat, jací idioti a krávy mohou vůbec existovat a čeho jsou komunistické svině schopné,“ říká sochař. „Nebyl jsem vůbec zlobivý, ale učitelky na to měly jiný názor.“

Na některé vyučující má ale dobré vzpomínky. „Na základce byli mezi kantory i skvělí lidé. Byly tam vysokoškolské učitelky, které byly z politických důvodů odklizené z těch vejškek a pak tam byli političtí kádři. Učitelky se tam rozdělovaly na dvě skupiny. Jedny, se kterými jsem měl extra dobrý vztah, a pak ty, které mě nesnášely. Měly na mě dokonce speciální sešit, do kterého musela každá po hodině napsat, jak jsem se choval. Třeba: ‚Dnes nic neprovedl‘,“ vzpomíná Černý.

Česká obec sokolská loni odhalila sochu české sportovní ikony a sedminásobné olympijské vítězky Věry Čáslavské. Autorem je umělec David Černý. (4. září 2024)

Problém měl především s učitelkou matematiky. „Chtěla mě dostat do polepšovny. Poslala mě do pedagogicko-psychologické poradny a těšila se, že dostane ten papír, že jsem nezvladatelné dítě. Pak přišel papír, že žák je nadprůměrně inteligentní, že se počítá s pokračováním na gymnáziu. To ji rozezlilo a řekla, že jestli půjdu na gympl, tak ona se osobně postará o to, že mě sejmou,“ říká sochař, který kvůli ní nastoupil raději na Střední odborné učiliště sdělovací techniky. „To byl v podstatě kriminál. Já ty čtyři roky vymazal.“

K umění ho přivedla až jeho přítelkyně, která studovala na umělecké škole Václava Hollara. „Mě nikdy nenapadlo, že bych byl umělec, protože oba mí rodiče byli umělci a já to z duše nenáviděl. Chtěl jsem být stíhací pilot. Dokonce jsem prošel zdravotním vyšetřením, že půjdu na stíhače. Akorát bych nepřežil tu srážku s tím, že by to byla armáda a komunisti,“ vysvětluje Černý, jemuž láska k letadlům zůstala a promítla se do jeho tvorby i osobního života.

Svou dceru pojmenoval Elektra. „Letadel, které mají ženské jméno, je omezený počet a nechtěl jsem ji pojmenovávat Cesna,“ říká.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

