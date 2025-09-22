„Za našeho dětství se tomu říkalo neklidné dítě. Teď se to nazývá ADHD. Za deset let to bude ADHD plus, ADHD minus a ještě k tomu bude nějaký neutrál. A pak bude nějaké DHD, MHD, PHD, VHD, LMDPFH,“ míní Černý.
ADHD se obvykle projevuje neklidem, hyperaktivitou, workoholismem, permanentní nespokojeností, emoční nestabilitou a potřebou provokovat. Rodiče Davida Černého byli oba malíři a vychovávali ho ke svobodě. Náraz ale přišel u tehdejších institucí.
„Nejvíc ovlivňující lidi pro mě byly učitelky ze základky. Tam jsem se naučil poprvé poznávat, jací idioti a krávy mohou vůbec existovat a čeho jsou komunistické svině schopné,“ říká sochař. „Nebyl jsem vůbec zlobivý, ale učitelky na to měly jiný názor.“
Na některé vyučující má ale dobré vzpomínky. „Na základce byli mezi kantory i skvělí lidé. Byly tam vysokoškolské učitelky, které byly z politických důvodů odklizené z těch vejškek a pak tam byli političtí kádři. Učitelky se tam rozdělovaly na dvě skupiny. Jedny, se kterými jsem měl extra dobrý vztah, a pak ty, které mě nesnášely. Měly na mě dokonce speciální sešit, do kterého musela každá po hodině napsat, jak jsem se choval. Třeba: ‚Dnes nic neprovedl‘,“ vzpomíná Černý.
Problém měl především s učitelkou matematiky. „Chtěla mě dostat do polepšovny. Poslala mě do pedagogicko-psychologické poradny a těšila se, že dostane ten papír, že jsem nezvladatelné dítě. Pak přišel papír, že žák je nadprůměrně inteligentní, že se počítá s pokračováním na gymnáziu. To ji rozezlilo a řekla, že jestli půjdu na gympl, tak ona se osobně postará o to, že mě sejmou,“ říká sochař, který kvůli ní nastoupil raději na Střední odborné učiliště sdělovací techniky. „To byl v podstatě kriminál. Já ty čtyři roky vymazal.“
K umění ho přivedla až jeho přítelkyně, která studovala na umělecké škole Václava Hollara. „Mě nikdy nenapadlo, že bych byl umělec, protože oba mí rodiče byli umělci a já to z duše nenáviděl. Chtěl jsem být stíhací pilot. Dokonce jsem prošel zdravotním vyšetřením, že půjdu na stíhače. Akorát bych nepřežil tu srážku s tím, že by to byla armáda a komunisti,“ vysvětluje Černý, jemuž láska k letadlům zůstala a promítla se do jeho tvorby i osobního života.
Svou dceru pojmenoval Elektra. „Letadel, které mají ženské jméno, je omezený počet a nechtěl jsem ji pojmenovávat Cesna,“ říká.