Odhalení hvězdy Davida Beckhama na slavném chodníku Hollywood Boulevard uvedl herec Tom Cruise. Mezi přáteli, kteří sledovali tuto událost byl třeba herec James Corden nebo herečka Eva Longoria.
„Jediné, čím jsem chtěl být, byl úspěšný fotbalista Manchesteru United a anglického národního týmu. To bylo jediné, na čem mi záleželo. Nezajímala mě sláva, bohatství ani všechen obdiv, kterého se vám dostane. Takže teď, když mám hvězdu, stal jsem se sirem a všem těmto věcem, které s kariérou přišly, cítím, že jsem měl velké štěstí,“ řekl Beckham pro časopis Variety.
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Brooklyn Beckham se zlobí. Komunikovat budeme jen přes právníky, vzkázal rodičům
Beckhama doprovodila na odhalení hvězdy celá rodina kromě syna Brooklyna, který už delší dobu s rodinou nemluví. Spor nastal zřejmě kvůli jeho manželce Nicole Peltzové, která se u Beckhamových necítila dobře. Ti tvrdili, že je Brooklyn podpantoflák a manželčin rukojmí.
Brooklyn Beckham se poté přestal s rodinou vídat a dokonce požádal, aby s ním komunikovali už jen prostřednictvím právníků. Zdůraznil, že si nepřeje, aby ho rodina kontaktovala a ani aby se o něm jakkoli veřejně vyjadřovala.
To David Beckham dodržuje. V rozhovoru před odhalením hvězdy otázku o jejich sporu přešel. „Abych byl upřímný, omlouvám se, že vás tady zastavím, ale to je moje soukromá záležitost. Je to jediná věc, o které nechci mluvit,“ odpověděl na otázku, jak ho zasáhlo propírání sporu se synem v médiích.
„Každý den je přede mnou hora, kterou je třeba zdolat. Mám život, ve kterém jsem velmi zaneprázdněn. Mám čtyři dospělé děti, firmy, klub v Miami, ale vždycky chci dosáhnout víc,“ řekl Beckham.
Rozpovídal se ovšem o manželství s Victorií, které klape už 26 let. „Máme čtyři neuvěřitelné děti. Máme svoje podnikání, na kterém tvrdě pracujeme. Ale vždy si uděláme čas pro sebe. Chci, aby Victoria byla tou nejlepší verzí sebe sama a ona chce totéž pro mě,“ řekl.
„A i když máme spoustu práce, naše rodina je vždy na prvním místě. To je naše priorita a právě díky tomu to funguje, když jste spolu tak dlouho. Naší prioritou bude vždy naše rodina,“ dodal David Beckham.