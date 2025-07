„To není legrace! Tak tohle se mi stalo včera při holení hlavy a mé ženě to vůbec nepřišlo vtipné,“ popsal Beckham ve videu na sociální síti, kde odhalil plešku.

Snažil se sám oholit hlavu strojkem na krátké strniště, ale vypadla mu hlavice holicího strojku a na hlavě si vyholil lysinu.

„Cos to provedl?“ ptá se Beckhamová ve videu. „Vždycky k tobě budu upřímná – vypadá to hrozně,“ řekla mu.

Fanoušky na Instagramu svým omylem při stříhání pobavil a mnozí mu píší, že to bude nový trend mezi účesy nebo že by si měl na to místo nechat něco vytetovat. Z videa je totiž patrné i to, že David Beckham je velký milovník tetování a moc volných míst na svém těle už nemá.

Beckham se nedávno nechal slyšet, že velmi krátký účes je jeho nejoblíbenější. „Vždycky jsem miloval vyholenou hlavu, protože to je snadné a nemusíš s tím nic dělat,“ přiznal. Poprvé své blond vlasy shodil před dvaceti lety.

David Beckham (2018)

Postupem času se ukázalo, že vlasy mu řídnou a ikonické účesy posledních let jsou nejspíš výsledkem úspěšné transplantace. Slavný fotbalista ale nikdy nepotvrdil, že by podstoupil zákrok zahuštění vlasů.