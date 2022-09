David Beckham vzdal hold Alžbětě II., ve frontě k rakvi čekal téměř 13 hodin

Úmrtí královny Alžběty II. Sledovat další díly na iDNES.tv

V rozhovoru pro ITV News Beckham uvedl, že královně vzdával hold na fotbalovém hřišti: „Pokaždé, když jsme tam stáli v dresech se třemi lvy a já měl pásku na ruce a zpívali jsme God Save the Queen, bylo to něco, co pro nás hodně znamenalo. Bylo to něco výjimečného.“

Když mluvil o tom, že se připojil k frontě, řekl: „Myslel jsem si, že když přijdu ve dvě hodiny ráno, bude tu trochu klidněji – mýlil jsem se.“ Beckham se tak připojil k dalším vysoce postaveným osobnostem, které byly tento týden viděny, jak čekají, aby vzdaly zesnulé královně hold. Lidé tak mohli spatřit například bývalou premiérku Theresu Mayovou, moderátory pořadu This Morning Holly Willoughbyovou a Phillipa Schofielda nebo třeba moderátorku pořadu Good Morning Britain Susanna Reidovou.

Na některé slavné osobnosti (od politiků až po televizní moderátory) se ale snesla kritika. Celou frontu určenou veřejnosti totiž přeskočili.

Mezi takovými byli například moderátoři pořadu This Morning Holly Willoughbyová a Phillip Schofield, kteří se objevili ve speciálním zástupu odděleném od fronty, do níž se řadila právě veřejnost (a například i David Beckham a moderátorka ITV Susanna Reidová).

V prohlášení jménem Schofielda a Willoughbyové, o němž informoval MailOnline, se uvádí: „Schofield a Willoughbyová se v této souvislosti obávají, že by se jim mohlo něco stát: „Neměli možnost vzdát královně úctu stejně jako veřejnost stojící ve frontě, ale natáčeli v části vyhrazené pro novináře.“

Kontroverzi vzbudilo také opatření, které umožnilo například poslancům vyhnout se frontě a vzít s sebou až čtyři hosty. Zacházení s poslanci totiž kontrastovalo se zacházením s ostatními osobami pracujícími v parlamentním sídle, například s uklízečkami a členy ochranky. Ti museli stát ve frontě spolu s veřejností.

V pátek se fronta určená veřejnosti dočasně zastavila, když dosáhla plné kapacity. Úředníci kvůli převisu poptávky zcela zastavili vstup do fronty v 11:35 u vchodu do Southwark Parku v jihovýchodním Londýně. Fronta byla později znovu otevřena.