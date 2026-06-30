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Dětská hvězda hororu Kruh zemřela ve 35 letech na AIDS, odhalili lékaři

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  10:26
Daveigh Chase na premiéře seriálu Big Love (12. ledna 2011)

Daveigh Chase na premiéře seriálu Big Love (12. ledna 2011) | foto: ČTK

Daveigh Chase na premiéře filmu Přes noc třicítkou (14. dubna 2004)
Daveigh Chase (vlevo) a Tia Carrere pózují při premiéře nového animovaného...
Daveigh Chase ve filmu Kruh z roku 2002
Daveigh Chase a Naomi Wattsová ve filmu Kruh z roku 2002
5 fotografií
Americká herečka Daveigh Chase, známá jako dětská hvězda hororu Kruh, zemřela v polovině června ve věku 35 let. Soudní lékař nyní oznámil, že příčinou smrti byly komplikace spojené s AIDS. V posledních letech se herečka potýkala se zdravotními i osobními problémy.
Daveigh Chase na premiéře seriálu Big Love (12. ledna 2011)
Daveigh Chase na premiéře filmu Přes noc třicítkou (14. dubna 2004)
Daveigh Chase (vlevo) a Tia Carrere pózují při premiéře nového animovaného komediálního filmu Disney Lilo & Stitch (18. června 2002)
Daveigh Chase ve filmu Kruh z roku 2002
5 fotografií

Proslavila se také jako původní dabérka Lilo v animovaném filmu Lilo & Stitch a zahrála si i ve filmu Donnie Darko. O jejím úmrtí informoval 16. června její přítel Roy Hernandez. Soudní lékař okresu Los Angeles nyní uvedl, že zemřela na komplikace spojené s AIDS, tedy syndromem získaného selhání imunity.

Podle úřední zprávy se herečka zároveň potýkala s chronickým užíváním vícero návykových látek. Její otec John David Schwallier už dříve deníku The New York Times potvrdil, že zemřela na komplikace bakteriální meningitidy a infekce krve. Uvedl také, že byla bez domova a žila se svým přítelem poblíž nemocnice v Los Angeles.

Zemřela Daveigh Chase, prokletá holčička z kazety v hororu Kruh. Bylo jí 35 let

Její přítel Roy Hernandez serveru TMZ řekl, že u ní došlo k sepsi způsobené „několika vážnými infekcemi krve“. Na platformě GoFundMe založil sbírku, která měla pokrýt péči o herečku v posledních dnech jejího života.

Daveigh Chase na premiéře filmu Přes noc třicítkou (14. dubna 2004)

„Lékaři u Daveigh diagnostikovali meningitidu a několik závažných infekcí krve,“ napsal tehdy. Jeho žádost o finanční pomoc však později zpochybnil bývalý manažer herečky. „Její stav se stal kritickým a lékaři mi řekli, že jí možná nezbývá mnoho času,“ uvedl.

Podle rodičů se Daveigh Chase, vlastním jménem Daveigh Schwallierová, potýkala se závislostí už od svých 13 let. V 19 letech se pohádala s matkou a rodina s ní následně ztratila kontakt. Kvůli problémům postupně ukončila hereckou kariéru a stáhla se z veřejného života. Přerušila kontakty s většinou rodiny i přátel.

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Témata: AIDS, Lékař, horor, herec

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