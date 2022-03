Už dvacet let odezírám ze rtů. Zpěvák Foo Fighters promluvil o ztrátě sluchu

„Jsem zatraceně hluchý,“ přiznal Dave Grohl v pořadu Howarda Sterna. Desítky let strávené koncertováním si podle něj vybraly svou daň. „Kdybyste vedle mě seděli u večeře, nerozuměl bych ani slovo z toho, co mi říkáte,“ popisuje muzikant.

Největší problémy mu prý dělají právě přeplněné restaurace a další veřejná místa. Situaci mu neulehčila ani pandemie koronaviru. „Pro mě osobně je na téhle pandemii nejhorší, že lidi nosí roušky. Já už dvacet let odezírám ze rtů, takže když za mnou někdo přijde a já ho neslyším a nevidím jeho rty, tak říkám: Já jsem rockový muzikant. Jsem zatraceně hluchý, vůbec neslyším, co říkáš.“

Sám prý netuší, jak moc vážný jeho stav ve skutečnosti je. „Už dlouho jsem se raději nenechal vyšetřit. Chci říct, že asi vím, co mi řeknou,“ vysvětluje Grohl s tím, že trpí tinnitem v obou uších.

Tinnitus je lékařské označení pro zvonění v uchu, které se může zhoršovat v případech, kdy je sluch neustále vystavován hluku. Ten může poškodit buňky ve vnitřním uchu, které pomáhají přenášet zvuk do mozku.

Navzdory svým problémům se sluchem je ovšem muzikant podle svých slov schopen při nahrávání ve studiu rozeznat i ty „nejmenší nuance.“ „Moje uši jsou stále naladěné na určité frekvence. Když slyším něco, co je jen trochu mimo, hned poznám, že je to rozladěné nebo falešné. Slyším opravdu detailně všechny drobnosti a změny, které v písních děláme, to ano,“ dodává Dave Grohl.

Kapela Foo Fighters zveřejnila nově prohlášení, ve kterém informuje o tom, že se kvůli náhlé smrti bubeníka Taylora Hawkinse rozhodla zrušit letošní koncerty.

„Je nám to moc líto a jsme zklamaní, že se neuvidíme tak, jak jsme plánovali,“ uvedli Foo Fighters na sociálních sítích. Kromě Spojených států měla kapela vystoupit také v Evropě nebo Austrálii.

VIDEO: Dave Grohl v pořadu Howarda Sterna: