Coulier ze seriálu Plný dům má rakovinu, kolega Stamos mu je oporou

„Nikdy jsem neviděl nikoho s rakovinou, kdo by byl tak pozitivní a optimistický,“ řekl o Coulierovi Stamos časopisu People. „Je opravdu odhodlaný pomáhat lidem, kteří procházejí stejnou věcí jako on. Jsem na něj hrdý za to, co dělá,“ dodal.

Svou podporu mu vyjádřil i osobně, když ho navštívil v Detroitu, aby mu pomohl s holením hlavy a sám si nasadil umělou pleš. „Příští týden musím do práce, mám novou roli,“ vysvětlil Stamos, proč si hlavu ze solidarity taky neoholil.

Coulier aktuálně podstupuje chemoterapii kvůli Non-Hodgkinově lymfomu, což je zhoubné onemocnění lymfatických uzlin.

Kolegům ze seriálu Plný dům to sdělil v hromadné zprávě. Všichni mu okamžitě vyjádřili podporu. „Bylo to prostě takové to: Já tam budu. Jen řekni čas. Vím, že jsi ve skvělých rukou, ale co můžeme udělat?“ popsal Coulier reakci kolegů na jeho zprávu.

„Je to opravdu ohromující láska, kterou k sobě chováme. Jsme tu jeden pro druhého už tolik let a je to pozoruhodné,“ sdělil Coulier s tím, že se herci a tvůrci seriálu ještě víc semkli po náhlém odchodu jejich kolegy Boba Sageta, který zemřel ve věku 65 let v roce 2022.