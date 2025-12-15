Hvězda Plného domu má další rakovinu. Je to emočně i psychicky náročné, říká

Coulier zdůraznil, že nový nález se starší diagnózou nesouvisí. „Zeptal jsem se doktorů, jestli to má spojitost s mým lymfomem, a oni řekli, že vůbec,“ vysvětlil v Today Show. Právě to, že šlo o běžnou kontrolu, ho podle něj druhý rok po sobě zachránilo. „Včasná detekce mi zachránila život, nejen poprvé, ale i podruhé,“ dodal.
Herec teď prochází sérií ozařování, která mu skončí 31. prosince. „Prognóza je velmi dobrá,“ ujistil fanoušky. Lékaři mu řekli, že P16 karcinom na bázi jazyka má přes devadesátiprocentní šanci na úplné vyléčení, což mu dává sílu pokračovat. A jak sám poznamenal, načasování má zvláštní symboliku. „Začnu nový rok tím, že řeknu, že jsem včera dokončil ozařování,“ říká.
Popisuje ale, že léčba je náročná jiným způsobem než chemoterapie, kterou absolvoval při boji s lymfomem. Ozařování je sice mírnější, ale i tak má vedlejší účinky, například nevolnost nebo bolest v místě biopsie. „Levá strana jazyka stále není stoprocentně zahojená,“ přiznal.
Coulier mluvil i o tom, jak těžký rok to pro něj i jeho nejbližší byl. „Je to emočně i psychicky náročné,“ řekl otevřeně. Dodal, že největší zátěží je pro něj sledovat, jak nemoc dopadá na jeho manželku Melissu. S tou žije od roku 2005, vzali se v roce 2014. „To mě bolí nejvíc.“
A přestože se může zdát, že pozitiva se v takovém období hledají jen těžko, herec mluvil i o šťastnějších momentech. „Moje předchozí rakovina mi pomohla odhalit tu druhou,“ vysvětlil. Kdyby po léčbě lymfomu neposlechl lékaře a nešel na kontrolní PET sken, na karcinom by nikdo nepřišel. „Mohl bych být ve velkém průšvihu,“ řekl. I proto vyzývá ostatní, aby nepodceňovali preventivní prohlídky.