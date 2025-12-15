Hvězda Plného domu má další rakovinu. Je to emočně i psychicky náročné, říká

Autor:
  9:26
Herec Dave Coulier, kterého si diváci pamatují jako strýčka Joeyho ze seriálu Plný dům, prožívá další náročné období. Lékaři mu diagnostikovali rakovinu jazyka. „Šel jsem jen na rutinní PET sken a něco tam zasvítilo,“ popsal. Vyšetření nakonec odhalilo další rakovinu, jen pár měsíců poté, co porazil velmi agresivní non Hodgkinův lymfom.
Seriál Plný dům

Seriál Plný dům | foto: ČSFD

John Stamos podpořil kolegu ze seriálu Plný dům Davida Couliera, který bojuje s...
John Stamos podpořil kolegu ze seriálu Plný dům Davida Couliera, který bojuje s...
Candace Cameron Bure, Jodie Sweetinová, Bob Saget, Dave Coulier, Lori...
Seriál Plný dům: (dolní řada zleva) Candace Cameron Bure (DJ), Mary-Kate...
10 fotografií

Coulier zdůraznil, že nový nález se starší diagnózou nesouvisí. „Zeptal jsem se doktorů, jestli to má spojitost s mým lymfomem, a oni řekli, že vůbec,“ vysvětlil v Today Show. Právě to, že šlo o běžnou kontrolu, ho podle něj druhý rok po sobě zachránilo. „Včasná detekce mi zachránila život, nejen poprvé, ale i podruhé,“ dodal.

Herec teď prochází sérií ozařování, která mu skončí 31. prosince. „Prognóza je velmi dobrá,“ ujistil fanoušky. Lékaři mu řekli, že P16 karcinom na bázi jazyka má přes devadesátiprocentní šanci na úplné vyléčení, což mu dává sílu pokračovat. A jak sám poznamenal, načasování má zvláštní symboliku. „Začnu nový rok tím, že řeknu, že jsem včera dokončil ozařování,“ říká.

John Stamos podpořil kolegu ze seriálu Plný dům Davida Couliera, který bojuje s rakovinou.

Popisuje ale, že léčba je náročná jiným způsobem než chemoterapie, kterou absolvoval při boji s lymfomem. Ozařování je sice mírnější, ale i tak má vedlejší účinky, například nevolnost nebo bolest v místě biopsie. „Levá strana jazyka stále není stoprocentně zahojená,“ přiznal.

Coulier mluvil i o tom, jak těžký rok to pro něj i jeho nejbližší byl. „Je to emočně i psychicky náročné,“ řekl otevřeně. Dodal, že největší zátěží je pro něj sledovat, jak nemoc dopadá na jeho manželku Melissu. S tou žije od roku 2005, vzali se v roce 2014. „To mě bolí nejvíc.“

A přestože se může zdát, že pozitiva se v takovém období hledají jen těžko, herec mluvil i o šťastnějších momentech. „Moje předchozí rakovina mi pomohla odhalit tu druhou,“ vysvětlil. Kdyby po léčbě lymfomu neposlechl lékaře a nešel na kontrolní PET sken, na karcinom by nikdo nepřišel. „Mohl bych být ve velkém průšvihu,“ řekl. I proto vyzývá ostatní, aby nepodceňovali preventivní prohlídky.

Vstoupit do diskuse

Patrik Hezucký byl legendou českého éteru

Nejčtenější

Hezucký podlehl nádoru, který zasáhl játra. Odešel klidně, prozradila manželka

Patrik Hezucký a Nikola Pastirčáková

Manželka Patrika Hezuckého promluvila poprvé o tom, co bylo příčinou úmrtí jejího muže. Nikola Hezucká popsala, že oblíbenému moderátorovi Ranní show lékaři začátkem září oznámili, že má nádor...

Jsem stále velmi sexuálně aktivní, přiznává po sedmdesátce Jane Seymourová

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)

Jane Seymourová oslaví za pár měsíců pětasedmdesáté narozeniny a přesto tvrdí, že se stále cítí být o dvacet až třicet let mladší. Představitelka Doktorky Quinnové prozradila, co přispívá k její...

Serena Williamsová předvedla vypracovanou postavu a křivky při odvážném focení

Serena Williamsová (18. června 2025)

Bývalá profesionální americká tenistka Serena Williamsová (44) předvedla své křivky a vypracované tělo při novém focení. Rodačka z Michiganu v poslední době zhubla čtrnáct kilogramů a otevřeně...

Bývalý prezident Václav Klaus je pradědečkem, vnučka Kateřina porodila dceru

Kateřina Klausová

Vnučka exprezidenta Václava Klause a dcera bývalého poslance Václava Klause mladšího, Kateřina, se koncem června provdala za českého házenkáře Tomáše Pirocha. Manželé nyní na sociálních sítích...

Chci se postarat o Nikolu a Olivera, řekl Mareš. Koncert pro Patrika byl bleskově vyprodaný

„S Patrikem Hezuckým se rozloučíme v pátek v krematoriu ve Strašnicích,“...

Speciální páteční vysílání na Evropě 2 se neslo ve znamení vzpomínání a posledního rozloučení s moderátorem, kamarádem a kolegou Patrikem Hezuckým (†55). Začalo v šest hodin ráno, tedy v čase, kdy...

Hvězda Plného domu má další rakovinu. Je to emočně i psychicky náročné, říká

Seriál Plný dům

Herec Dave Coulier, kterého si diváci pamatují jako strýčka Joeyho ze seriálu Plný dům, prožívá další náročné období. Lékaři mu diagnostikovali rakovinu jazyka. „Šel jsem jen na rutinní PET sken a...

15. prosince 2025  9:26

Šetřil na opravu zámku, teď Daniel Vymětal Krejčík investuje peníze do cestování

Daniel Krejčík

Daniel Vymětal Krejčík jde do dalšího uměleckého boje. Kvůli roli Jana Antonína Bati v připravovaném muzikálu Klan Baťa, který uvede Letní scéna Musea Kampa, se bude muset naučit stepovat. Donedávna...

15. prosince 2025

Mateřství si užívám, přítel je tolerantní a chápavý, hlásí Miss World Pyszková

Krystyna Pyszková na Instagramu (2025)

Miss World 2024 Krystyna Pyszková je už tři měsíce maminkou a svou novou roli si užívá. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o dceři i partnerovi a prozradila, že miss z jejího života nemizí ani teď....

15. prosince 2025

Kvůli roli nesměla rok na botox. Stálo to za to, říká Amanda Seyfriedová

Zvláštní model s velkou mašlí a kožešinovými ramínky předvedla herečka Amanda...

Amanda Seyfriedová nedávno oslavila 40. narozeniny a pro nové je symbolem přirozené krásy. Americká herečka v novém rozhovoru prozradila, že ani ona se občas nebrání drobné kosmetické pomoci....

14. prosince 2025

Nejdřív vypadala jako prsa mimozemšťanky, říká o plastice gymnastka Bilesová

Simone Bilesová (říjen 2025)

Sedminásobná olympijská vítězka Simone Bilesová (28) letos v srpnu potvrdila fanouškům, že podstoupila zvětšení prsou. Na sociální síti nyní prozradila detaily o průběhu operace až po rekonvalescenci.

14. prosince 2025  13:12

Barbora Pleva Mottlová porodila syna. S manželem vybrali neobvyklé jméno

Barbora Mottlová a její manžel David Pleva v Brně (22. února 2025)

Moderátorka, modelka a herečka Barbora Pleva Motlová (39) je maminka. Zprávu o narození syna zveřejnila na sociální síti. S manželem Davidem Plevou (30) vybrali synovi neobvyklé jméno.

14. prosince 2025  11:30

Děti nechci. Mateřské instinkty mám jen ke psům, přiznává hvězda Bílého lotosu

Leslie Bibbová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)

Americká herečka a modelka Leslie Bibbová (52) je jednou rozvedená a bezdětná. Hvězda seriálu Bílý lotos nyní otevřeně promluvila o tom, proč se rozhodla děti nemít, a zdůraznila, že si za svým...

14. prosince 2025  10:08

Za modeling jsem se styděla. Říkala jsem, že vařím knedlíky, říká Karasová

Milada Karasová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (9. prosince 2025)

Milada Karasová (75), která objevila největší české hvězdy modelingu, sama začínala jako manekýnka v 60. letech. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradila, že se za tuto profesi tehdy styděla a raději...

14. prosince 2025

Americké Vánoce jsou moc. Jsem pro rovnováhu ve všem, říká Gábina Partyšová

Gabriela Partyšová

Moderátorka Gábina Partyšová (47) má na Vánocích nejraději setkávání s blízkými, ale nevadí jí ani to předvánoční šílenství, pokud toho není moc, jak to zažila třeba ve Spojených státech.

14. prosince 2025

Žiji asketickým životem a jsem schopný dělat stále stejné kraviny, líčí Martin Maxa

Premium
Martin Maxa si svůj dům zamiloval.

Zpěvák a malíř Martin Maxa brzy oslaví pětašedesátku. S přibývajícím věkem víc touží po klidu a harmonii a tráví čas po boku tří koček. Hodiny sedí u plátna a tvoří obrazy, ale nezapomíná ani na...

13. prosince 2025

Nedá se to popsat, říká Lily-Rose Deppová o své lásce k raperce 070 Shake

Lily-Rose Deppová a 070 Shake

Dcera Johnnyho Deppa a Vanessy Paradis Lily-Rose (26) tvoří od roku 2023 pár s americkou raperkou 070 Shake (28). Nedávno společně vyrazily do pařížských ulic, kde si užívaly společné chvíle....

13. prosince 2025  14:01

Komička Amy Schumerová se po sedmi letech rozvádí s kuchařem Fischerem

Amy Schumerová a Chris Fischer (červen 2025)

Komička Amy Schumerová (44) oznámila rozchod s manželem Chrisem Fischerem (45). Jejich manželství trvalo sedm let a mají spolu šestiletého syna Gena. Na rozchodu se prý dohodli, ačkoli se „stále...

13. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.