Dnešní doba je zrychlená, zkratkovitá a často neurotická, míní Dáša Zázvůrková

Nedávno jste strávila úplně sama měsíc na ostrově v Indickém oceánu, mělo to pro vás speciální význam?
Moje cesty, které se snažím podnikat kolem konce roku, jsou vždycky ozdravné a posilující. Usilovně předtím pracuji, abych si pak mohla dovolit odjet na měsíc mimo civilizaci a tam psát. Každá cesta má své, důležité je však pro mě jet sama, odpojit se od všech sociálních sítí a soustředit se pouze na tvorbu. Pomáhá mi být někde bez lidí a uprostřed nezničené přírody, jen tak mi cesta může přinést kýžený výsledek.
Letos dokončujeme nové album a zvolila jsem opět Seychely, které mi přirostly k srdci. Loni jsem byla na Maledivách, ale byla jsem zklamaná. Samozřejmě, když jedete do luxusních resortů, tak je to asi jiné a zřejmě tam najdete onu pohádku z Instagramu.
Moje zkušenost ale byla natolik tristní, že jsem musela místo pobytu opustit a za pomoci jedné hodné duše odjet na jiný ostrov, který byl mnohem čistší. A ještě jsem tam mohla bydlet u místních a bylo mi nakonec moc hezky. Pan Dhonbe, tak se jmenoval majitel vodních sportů, mi půjčoval vodní skútry, kánoe a poprvé jsem díky němu plavala s mými miláčky mantami. Byl to opravdu zážitek, na který nikdy nezapomenu. Napsala jsem tam song Na rozcestí, který jsme teď dotočili a chystám k němu klip.
Jak vypadá takový váš normální den na Seychelách?
Vstanu kolem desáté, zacvičím si, jdu na snídani, ale spíš na kávu a na fresh, protože já ráno nesnídám, pak píšu. A jsou dvě varianty. Když mi to nejde, jdu si zaběhat na pláž, nebo vyrazím na výlet a jen si poznamenám nějaké myšlenky. Když mi to jde, tak píšu, dokud inspirace trvá. Hodně mi pomáhá i čtení knih, kterých si sebou beru vždy víc, než můžu přečíst. Jsem pak samozřejmě pro smích celé rodině.
Odpojení od světa je pro vás jistě i psychickou očistou, co nového jste se o sobě dozvěděla?
No jejej, proto jsem si před časem velice striktně naordinovala měsíc offline. Tyto dny mi vždycky pomůžou soustředit se sama na sebe a vše podstatné pro mou tvorbu. Je to samozřejmě luxus a já si to velice dobře uvědomuji, protože i když je to pracovní dovolená, je to tak mnohem příjemnější. Pokaždé si tam naplánuji rozvrh na celý rok, udělám si tabulku, co mě čeká, co chci kdy vydat a udělám si pečlivou přípravu na projekty, které ten rok mám v plánu. A taky vysílám „přáníčka“. Třeba letos jsem si přála točit s jedním režisérem a teď s ním skutečně točím seriál. Je to malá role, ale těším se z toho.
Vzniklo tam něco zajímavého?
Letošní pobyt byl náročnější, protože jsem se nevěnovala jen skládání, ale musela jsem se připravovat i na zkoušky z italské literatury a středověkých reálií, a tak byla moje pozornost trochu roztříštěnější. To však neberte jako stížnost. Vybrala jsem si školu, která mě hodně baví a dává mi další druh radosti a naplnění. Navíc ono to ponoření do jiných století a k různým autorům, doufám, dál pomáhá dostávat moje psaní zase o stupínek výš.
Dáša Zázvůrková: Když odjíždím na měsíc, mám variantu B a beru si s sebou ukulele
Bylo to poprvé, co jsem nějakou zkoušku dělala online, a ta radost, když jsem ji složila úspěšně, byla nepopsatelná. K tomu se mi podařilo napsat dva a půl songu na novou desku a zhudebnit text, který pro mě napsal jeden úžasný člověk, který přitom jako textař není vůbec známý. Zatím nechci prozradit, o koho se jedná, protože by si to v tuto chvíli nepřál, ale pokud se mi ta píseň – Já vím, já znám – podaří úspěšně dokončit, tak poprvé zazní na mém koncertu v Obecním domě 26. října, a to už se možná osmělím a autora odhalím. Pokud tedy bude souhlasit.
Je o vás známo, že vše italské je vaší srdeční záležitostí.
Zamilovala jsem se do Itálie už jako malá, když mě moji rodiče vzali poprvé do Rimini. Objevila jsem tam jiný rytmus a energii lidí, zamilovala jsem se do jazyka, který jsem tehdy neznala. Pak nastala dlouhá odmlka a až asi ve 20 letech jsem poznala Marušku Kronbergerovou, která mi Itálii naservírovala pod nos takovým způsobem, že už jsem nechtěla ochutnat nic jiného. Začala jsem u ní studovat italštinu, později díky Italskému kulturnímu institutu v Praze pravidelně jezdit na měsíční kurzy do Říma a následně jsem v rámci studia na HAMU italštinu zvolila jako volitelný předmět.
Díky Marušce a vlastní přípravě jsem se po HAMU dostala na italianistiku na FFUK a od loňského roku studuji v Olomouci na Filozofické fakultě magisterský obor Italština a italská kultura. To byl původně nápad jedné mojí přítelkyně, která se zapsala se mnou, a já jí za to nepřestávám děkovat. Je to sice náročné, hlavně časově, protože do toho člověk zkouší, točí a hraje, ale pak ty cesty vlakem na přednášky jsou pro mě za odměnu. Máme tam skvělý kolektiv a úžasné vyučující.
Nechci dělat jen to, co ode mě očekávají. Čas je jenom můj, říká Zázvůrková
Do toho mi přišel do života jeden mladý chlapec, Jiřiček Fišera, který ve mně vidí potenciál a pomáhá mi vymýšlet a točit videa na Instagram. Jednu z takových sérií jsme pojmenovali Italská okénka a propojujeme je hashtagem #dášanavejletě. I do budoucna bych touto formou svým fanouškům, ale i nově příchozím, ukázala, co mám na Itálii ráda, ať už jde o písničky, film, literaturu, či obrazy. Zatím máme čtyři příspěvky a zdá se, že to lidí baví. Mně se líbí, že tak můžu šířit povědomí o italské kultuře a vstupovat na chvíli do dalších příběhů.
Italská je ostatně i vaše milovaná Vespa, stále vás na ní můžeme spatřit v pražských ulicích?
Ano, mám krásnou červenou Vespu, která mě nestále pohání k tomu, abych si namalovala rty červenou rtěnkou a vyrazila do ulic. Nejenom pražských.
Letos to budou už čtyři roky, co odešel váš dlouholetý partner Libor Pešek. Neuvažovala jste o tom, že byste mu napsala nějakou píseň?
Píseň Na rozcestí, která začíná veršem Jsem v ráji a přitom jsem tak sama…, vypráví o ztrátě nejbližší duše, kterou jsem milovala, která je nenahraditelná a ve mně zůstane per sempre. Navždy. Duše mého rytíře odešla, já ji vyprovodila, jak si přál, a i když je život bez Liborka jiný a prázdný, tak přece ho žiji ráda a v této písni mou zkušenost rozvíjím vzkazem Zakládám nový hnutí za lásku a obejmutí. Je to poselství pro ty, kteří prožili podobnou ztrátu a myslí si, že už nic jiného nebude…
Zázvůrková o vztahu s dirigentem starším o 48 let nemluvila. Až nyní
Ono nám však nezbývá než se nepoddat, vzít život do vlastních rukou, najít bezpečí mezi nejbližšími a pomalu ztrátu proměnit v objev něčeho jiného. Láska má naštěstí mnoho podob a přátele si člověk vybírá sám. Mě v tomto ohled naštěstí život obdarovává velmi štědře. Pokud se tomu člověk nepoddá, a naopak vezme život do svých rukou, je po boku svých nejbližších, tak pak se cítí v bezpečí a je možné proměnit ztrátu v jiné nalezení v někom jiném.
Říkáte o sobě, že jste ženou z jiného století, kam byste se zasadila?
Ano, mám ten pocit. Jsem ta generace, která vyrostla bez mobilů a bez internetu, ale přitom už přišla v době, kdy se člověk s technikou musel zaplést, jinak by nepřežil. Můj tatínek to má například tak, že nemá ani e-mail, ani počítač, a myslím, že ani neví, že může zaplatit přes QR kód nebo Apple Pay… A ani to nehodlá měnit.
Bohužel v této době si už bez internetu s nadsázkou nemůžete ani objednat jídlo v restauraci, koupit lístek do metra, nebo třeba učit, když jsou zavedené elektrické žákovské knihy. A to podotýkám, že můj tatínek není žádný stařec, jenže tento systém zkrátka vzdal. Naštěstí má kolem sebe dvůr, který mu veškerý servis zajistí.
Někdy mu závidím, protože mně, když se někdo třeba jeden den nedovolá, nebo do hodiny neodpovím na SMS či whatsapp, tak můžu přijít i o práci. Dnešní doba je zrychlená, zkratkovitá a často neurotická, proto se snažím si uchovat v sobě jakýsi klid v podobě dlouhých procházek, návratu do mých dětských knih, do příběhů Jane Austenové nebo sester Bronteových, anebo jezdím po stopách mých hrdinů.
Kam jste se díky tomu dostala?
Naposledy jsem byla v Osvětimi, kde jsem šla po příběhu knihy Útěk z Osvětimi, kterou napsal Rudolf Vrba, jemuž se jako jednomu z mála, společně s Alfredem Wetzlerem, podařilo utéct z továrny na smrt a podat tak svědectví židovské obci a především západnímu světu. Díky takovým hrdinům se zachránilo přibližně 200 tisíc maďarských Židů.
Je důležité nezapomínat a mít na paměti tyto lidské osudy a zároveň se mít na pozoru vůči různým démonům, kteří jsou bohužel mezi námi i v dnešním století. Možná proto se ráda schovávám mezi řádky a lebedím si v době, která byla pro mě čitelnější a společenská. Dneska mi chybí u lidí kontakt, komunikace a úsměv. Každá doba měla těžké okamžiky, ale pozdravit a usmát se ještě nikdy nikoho nic nestálo.
S herečkou Martinou Preissovou máte společný projekt, který je divácky velmi úspěšný.
Za setkání s Martinou Preissovou může moje kamarádka Jitka Sedláčková a za to jí nikdy nepřestanu být vděčná. Osobně jsme se s Martinou neznaly, potkaly jsme se při jednom projektu, který ale nebyl dotažen do konce, a my s oblibou říkáme, že jsme si tak nějak zbyly. Martina mi kdysi nabídla, zda bych s ní někdy nejela na nějakou besedu, že by tam četla úryvky ze svých knih a já bych jí k tomu zazpívala některou z mých písní.
Nakonec mi ale během prázdnin poslala text Opravna duší s přáním, ať k němu napíšu hudbu, a tak to všechno začalo. Nyní máme za sebou 75 odehraných Opraven duší a jezdíme spravovat po celé České republice a musím neskromně říct, že velice úspěšně. V Praze hrajeme v Jindřišské věži a v létě budeme vystupovat i venku ve Werichově vile.
Nevíte, že je potřebujete. Zázvůrková a Preissová opravují duše divákům i sobě
Jinak nás s Martinkou pojí i agentura DáMa Art, pod kterou jezdíme nejen Opravny duší, ale i moje koncerty. Teď třeba v květnu máme koncert – Dáša Zázvůrková zpívá Hanu Hegerovou v divadle v Třeboni, kde je Martina hostem, a čeká nás nově příprava italského projektu, se kterým máme docela velké plány.
Další novinkou ve vašem profesním životě je i účast na novém projektu televize Prima.
Ano, to je to vyslané přáníčko. Točím teď jeden seriál, ale ještě asi jméno nemohu prozradit… Jen můžu říct, že je to detektivka a ty mě vždycky baví. A navíc točím v takové hezké společnosti, kde se cítím moc pěkně.
Máte hodně aktivní fanklub, jak vypadá taková spolupráce s vašimi skalními fanoušky?
To je krásná otázka. Zdědila jsem vlastně fanklub po Lucii Bílé, která jich má samozřejmě nespočet. Holky – Sára a Natálka – Lucku milují, kdo ne. Ale jak říkám, Lucie Bílá má hodně fanoušků a asi takhle intenzivní fanklub nepotřebovala, a tak jsem holčičkám tak trochu zbyla já. (smích)
Ale já jsem jim velice vděčná a tímto Lucce veřejně děkuji, protože holky se o mě krásně starají, dělají mi různé videopozvánky, dokonce mi kontrolují, kde kdy vystupuji, kdo o mně kde napsal. Teď jsem třeba díky nim zjistila, že budu hostem na ČT1 v pořadu Zázraky přírody.
Když mi Sára ukázala, že má několik mých textů zvěčněno na kůži, uvědomila jsem si, jak moc je to všechno křehká záležitost. Člověk prožívá nějaký příběh, váš posluchač se s ním ztotožní skrze svůj příběh, a to že moje myšlenky budou žít i vizuálně a na něčí kůži napořád, je lichotivé, ale taky to nabádá k zodpovědnosti. Myslím, že Hanička Maciuchová by nevěřila, že si někdo vytetoval její myšlenku Věřím v brzké lepší příští do kůže.
Na sociálních sítích se nedávno objevila zpráva, že dáváte dohromady novou kapelu. Jak to dopadlo?
Ano, bohužel se to tak nějak sešlo všechno dohromady. Onemocněl mi můj dvorní pianista a do toho Honza Horáček, se kterým jsem vydala dvě desky a jezdíme spolu koncerty, začal být plně vytížen v kapele Michala Hrůzy, takže jsem pro něj trochu ustoupila do pozadí.
Koncerty se začaly rozbíhat a já byla nucena udělat zásadní krok. Vydala jsem veřejnou výzvu na Instagramu, že hledám novou kapelu. A musím říct, že jsem nadšena, kolik úžasných muzikantů se mi ozvalo. Na to, že jsem vůbec nechtěla dámské těleso, tak mám v kapele nakonec jednoho muže a tři ženy. A musím říct, že jsme teď měli první setkání a zkoušku a ladí to po všech stránkách, tak se nemůžu dočkat.
Máme před sebou krásnou šňůru tour 2026, kterou jsem pojmenovala podle titulní písně mého alba Věřím v brzké lepší příští a začínáme 6. května v Českých Budějovicích v Metropolu na malé scéně. Pak se chystáme 20. května do Mladé Boleslavi, pokračujeme v červnu do mých rodných Votic, přesuneme se pomalu na Vysočinu do Jimramova a na Moravu do Nového Šaldorfu. Vím, že mi píše hodně lidí na Instagram, abychom přijeli do dalších měst a my bychom přijeli rádi, jen to není bohužel na nás, ale na pozvání tamních pořadatelů.
Podzim pro vás bude ve znamení dalšího splněného snu, na co se můžou těšit nejen vaši příznivci, ale příznivci šansonu vůbec?
Že budu mít někdy samostatný koncert v Obecním domě, mě nikdy ani nemohlo napadnout. Holka z Votic si plní další sen. Budu zpívat repertoár Hany Hegerové a samozřejmě taky svůj. Napsala jsem nové písničky a teď na nich ve studiu pracujeme.
Termín 26. říjen se blíží a já chystám večer, který se nebude opakovat. Bude to setkání přátel, kteří jsou propojeni se mnou a Liborkem, který v Obecním domě pravidelně dirigoval s Českým národním symfonickým orchestrem. Bude tam moje báječná kapela v čele s Františkem Rabou a po mém boku vystoupí moje blízké duše Martina Preissová, Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, David Kraus, Radim Vizváry a Antonín Holub. Lístky se moc hezky prodávají, tak to mi dělá velkou radost. A těším se, protože takový koncert bude pro mě závazek, ale i potěšení z toho, že sny se zkrátka plní.