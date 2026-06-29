Dara Rolins se předvedla v plavkách a oznámila pauzu, chystá i svatbu s Nedvědem

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Zpěvačka Dara Rolins prodává dům. Chce za něj 43 milionů korun
„Neděle. Prázdniny. Teplo i v plavkách. Děkuji za všechny hudební zážitky, u kterých jste byli se mnou. Nějakou dobu mě sice na pódiu neuvidíte, ale už teď se na vás těším! A mezitím vás budu samozřejmě informovat i o svém ‚obyčejném životě‘. Užijte si léto,“ vzkázala Dara Rolins od bazénu svým 715 tisícům sledujících na Instagramu.
Už začátkem června se zpěvačka v jednom z rozhovorů svěřila, že plánuje delší kariérní přestávku. „Přiznám se, že mám od září naplánovaný rok volna. Chci si odpočinout, dát si od všeho pauzu,“ prozradila v pořadu Dámský klub slovenské televize STVR.
Pro web Topky.sk později uvedla, že plánované volno může trvat i déle. „Rok, možná rok a půl, možná dva... Uvidím, jak se mi bude chtít, respektive jak se mi nebude chtít. Mám ale mezitím plány a zajímavý projekt, který chci v hlavě připravit, takže odcházím proto, abych se mohla vrátit,“ řekla Rolins.
Na dotaz, zda během plánované pauzy stihne i svatbu s bývalým fotbalovým reprezentantem Pavlem Nedvědem, odpověděla jednoznačně. „Ano. Je to také na programu. Samozřejmě už máme i datum,“ sdělila s tím, že konkrétní termín zatím prozrazovat nechce.