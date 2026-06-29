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Dara Rolins se předvedla v plavkách a oznámila pauzu, chystá i svatbu s Nedvědem

Autor:
  9:30
Dara Rolins (červen 2026)

Dara Rolins (červen 2026) | foto: Instagram @dararolins_vermi

Dara Rolins (červen 2026)
Dara Rolins (červen 2026)
Dara Rolins (červen 2026)
Dara Rolins (červen 2026)
56 fotografií
Zpěvačka Dara Rolins (53) potěšila fanoušky sérií fotografií od bazénu, na nichž ukázala svou štíhlou postavu v bikinách. Velkou pozornost vzbudil i její doprovodný vzkaz. Oznámila, že si po náročném období dopřeje delší pauzu od koncertování.

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„Neděle. Prázdniny. Teplo i v plavkách. Děkuji za všechny hudební zážitky, u kterých jste byli se mnou. Nějakou dobu mě sice na pódiu neuvidíte, ale už teď se na vás těším! A mezitím vás budu samozřejmě informovat i o svém ‚obyčejném životě‘. Užijte si léto,“ vzkázala Dara Rolins od bazénu svým 715 tisícům sledujících na Instagramu.

Už začátkem června se zpěvačka v jednom z rozhovorů svěřila, že plánuje delší kariérní přestávku. „Přiznám se, že mám od září naplánovaný rok volna. Chci si odpočinout, dát si od všeho pauzu,“ prozradila v pořadu Dámský klub slovenské televize STVR.

Dara Rolins (červen 2026)
Dara Rolins (červen 2026)
Dara Rolins (červen 2026)
Dara Rolins (červen 2026)
56 fotografií

Pro web Topky.sk později uvedla, že plánované volno může trvat i déle. „Rok, možná rok a půl, možná dva... Uvidím, jak se mi bude chtít, respektive jak se mi nebude chtít. Mám ale mezitím plány a zajímavý projekt, který chci v hlavě připravit, takže odcházím proto, abych se mohla vrátit,“ řekla Rolins.

Na dotaz, zda během plánované pauzy stihne i svatbu s bývalým fotbalovým reprezentantem Pavlem Nedvědem, odpověděla jednoznačně. „Ano. Je to také na programu. Samozřejmě už máme i datum,“ sdělila s tím, že konkrétní termín zatím prozrazovat nechce.

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