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Dara Rolins odletěla sama „na chatu“ do Emirátů. Potřebuji svobodu, vzkázala

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  8:10
Dara Rolins v plavkách pozdravila fanoušky na Instagramu z Emirátů, kam...

Dara Rolins v plavkách pozdravila fanoušky na Instagramu z Emirátů, kam vyrazila sama. (srpen 2026) | foto: Instagram @dararolins_vermi

Dara Rolins v plavkách pozdravila fanoušky na Instagramu z Emirátů, kam...
Dara Rolins (červen 2026)
Dara Rolins (červen 2026)
Dara Rolins (červen 2026)
57 fotografií
Dara Rolins (53) si dopřává chvíle jen sama pro sebe. Zpěvačka odletěla do Spojených arabských emirátů, kde má s partnerem Pavlem Nedvědem apartmán, kterému přezdívá „chata“. Tentokrát ale vyrazila bez něj i bez své dcery Laury. Na Instagramu vysvětlila, proč si čas od času potřebuje užít samotu.

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Dara Rolins si sbalila kufry a zamířila do svého oblíbeného útočiště v Ras al-Khaimah. Zatímco v Česku se na konci srpna počasí ochladilo, zpěvačka si v Emirátech užívá teplot kolem 36 stupňů. A tentokrát má celý apartmán jen pro sebe.

„Čas jen pro mě,“ napsala Dara ke své fotografii na Instagramu. Následně vysvětlila, proč se rozhodla na několik dní odjet sama a dopřát si klid bez společnosti partnera i rodiny.

„Ten občas potřebuje každý z nás. Být sama, se svými myšlenkami. My střelci potřebujeme svobodu víc, než kterékoli jiné znamení. A i když potřebujeme i tu svou občasnou samotu, jsme vždy tam, kde je nás potřeba,“ zafilozofovala.

Dara Rolins v plavkách pozdravila fanoušky na Instagramu z Emirátů, kam vyrazila sama. (srpen 2026)
Dara Rolins v plavkách pozdravila fanoušky na Instagramu z Emirátů, kam vyrazila sama. (srpen 2026)
Dara Rolins (červen 2026)
Dara Rolins (červen 2026)
57 fotografií

Dara se v Emirátech podle svých slov necítí jako na klasické dovolené. Místní apartmán, který vlastní už několik let, považuje za své zázemí a říká mu jednoduše „chata“.

„Na hotel bych sama nešla, ale k nám na ‚chatu‘ bez váhání i sólo. Mám to tady ráda, máme to tady dlouho a nevadí mi sem jezdit i v létě,“ svěřila se.

Samotný pobyt navíc zapadá do období, kdy si Dara dává delší pracovní pauzu. Zpěvačka si naplánovala rok bez koncertování a vystupování a chce více času věnovat také soukromí a dalším životním plánům.

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Tentokrát jí společnost nedělá ani její partner Pavel Nedvěd. Dara si tak může vychutnat přesně to, co podle vlastních slov potřebovala a to čas o samotě.

Bez ní je tentokrát také dcera Laura, které Dara přezdívá Lola. Ta se chystá na studium v zahraničí. Podle dříve zveřejněných informací má nastoupit na IE University v Madridu.

Dara se přesto v Emirátech úplně neocitla bez známých tváří. Do Dubaje se totiž nedávno přestěhovala její kamarádka Simona Krainová s rodinou. Od Darina apartmánu je přitom Dubaj vzdálená necelých sto kilometrů.

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