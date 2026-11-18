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Po vile v Itálii další luxusní sídlo. Rolins a Nedvěd staví dům i v pražské Šárce
Dlouhé blond vlasy byly po léta jedním z poznávacích znamení Dary Rolins. Teď se ale zpěvačka rozhodla pro pořádnou změnu. Na Instagramu zveřejnila fotografie z návštěvy thajského Bangkoku, na kterých se pochlubila novým, výrazně kratším sestřihem. A rozhodně nešlo jen o kosmetické zastřižení konečků.
„Zkrátila jsem to možná úplně nejvíc, co jsem kdy vlasy měla. Kratší jsem je měla jen v roce 1987, když mi bylo patnáct let, a to jsem tehdy byla úplně na kluka, na ježka,“ prozradila Rolins slovenskému deníku Nový Čas. Současná proměna tak patří k nejvýraznějším vlasovým změnám, k jakým se za svou kariéru odhodlala.
Na zveřejněných snímcích pózuje například v dlouhých šatech se zebřím vzorem a nový účes nechává dobře vyniknout. Zpěvačka se přitom rozhodně neomezuje jen na odpočinek v hotelu. V Bangkoku si užívá atmosféru rušné metropole, plavbu lodí i poznávání místní kultury.
„Můj první dojem z Bangkoku splnil očekávání. Město plné paradoxů a extrémů, chrámů, moderních vychytávek, chaosu, bohatství i chudoby,“ popsala své dojmy na sociální síti. Daru zaujalo také to, že zatímco u nás píšeme rok 2026, v Thajsku je podle buddhistického kalendáře rok 2569.
Cestování si zpěvačka může dopřávat i díky pracovní pauze, kterou si naplánovala po letech nabitého koncertního programu. Uvedla, že chce nyní více času věnovat soukromí, vztahu s manželem Pavlem Nedvědem i budování jejich společných domovů v Itálii i v Praze.