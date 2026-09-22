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Dara Rolins ukázala fotky z italské svatby. Za svědkyni jí šla dcera Lola
Luxusní apartmán na Malé Straně koupil Nedvěd v roce 2019 za 29 milionů korun. Tehdy byl ještě ženatý s první manželkou Ivanou. Potom chodil s parkurovou jezdkyní Lucií Anovčínovou a následně tu pobýval s Darou Rolins. Bulvární média tehdy informovala, že si sem bývalý fotbalista vodí ženy z blízkých nočních podniků. Dara Rolins tehdy vysvětlovala, že byt používají pro přespání různých kamarádů a kamarádek.
„Ten byt používá naše rodina plus kámoši jako přespávací byt, když někdo potřebuje. My, když se večer napijeme, Lola, když má ve škole volnou hodinu, kámoši, když na pár dní přiletí do Prahy – jako právě Kiki z Karibiku,“ řekla deníku Blesk, když zveřejnil fotky Nedvěda u bytu se zmíněnou Kiki.
Po svatbě už ale zřejmě byt potřebovat nebudou. Pavel Nedvěd ho prodal nejmenovanému podnikateli za víc než 42 milionů korun. „Kupní cenu ve výši 42 600 000 (slovy: čtyřicet dva miliony šest set tisíc korun českých) uhradí Kupující z vlastních zdrojů bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, a to do 14 dnů od podepsání této smlouvy,“ cituje Blesk smlouvu o prodeji.
Zároveň Dara Rolins prodává svůj dům v Tuchoměřicích, v němž žijí s Nedvědem do doby, než bude dostavěna jejich vila v Divoké Šárce. Původně za dům, v němž žila se slovenským raperem Rytmusem, chtěla zpěvačka 43 milionů. Kupec se ale zatím nenašel a cena je nyní pod 40 milionů korun. Nedvěd si navíc pronajímá byt blízko své práce a kromě toho dokončují vilu u italského jezera Maggiore, kde tráví čas, když mají volno.