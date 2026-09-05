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Dara Rolins ukázala fotky z italské svatby. Za svědkyni jí šla dcera Lola

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  8:10
První pořádný pohled na svatební róbu. Nevěsta zvolila obří hedvábné šaty bez...

První pořádný pohled na svatební róbu. Nevěsta zvolila obří hedvábné šaty bez ramínek s korzetem, výrazným řasením a dlouhou vlečkou. | foto: Profimedia.cz

Klasický svatební závoj Dara vynechala. Nahradil ho bílý klobouk s jemnou...
Dokonalá italská romantika. Novomanželé pózovali na elegantním dřevěném...
Svatba měla kulisu, kterou nebylo potřeba příliš zdobit. Lago Maggiore, palmy,...
Pavel Nedvěd a Dara Rolins
52 fotografií
Zpěvačka Dara Rolins zveřejnila snímky a podrobnosti ze své svatby s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem. Rolins se vdávala v šatech od slovenského módního návrháře Lukáše Kimličky.

Dara Rolins se vdávala 2. září u italského jezera Lago Maggiore, kde si s Pavlem Nedvědem postavili vilu.

Pro zpěvačku to byla první svatba a byla velkolepá. Trvala pět dní, Rolins ji datuje od 31. srpna do 4. září. Zúčastnilo se jí 80 hostů.

Plavání v jezeře a párty až do rána. Rolins promluvila o svatbě s Nedvědem

Za svědka šla zpěvačce její dcera Laura známá také jako Lola, kterou má s frontmanem skupiny Wohnout Matějem Homolou. Za družičky šly členky její taneční skupiny Dara Force. Šaty i kytici navrhl pro nevěstu slovenský návrhář Lukáš Kimlička.

Pro svůj první tanec zvolili novomanželé píseň The most beautiful girl od Prince.

Daře Rolins na Instagramu gratulovala k svatbě řada známých osobností. „Jste překrásní, dojímáte mě. Ať jste šťastní a zdraví,“ přála zpěvačce kolegyně Monika Absolonová.

První pořádný pohled na svatební róbu. Nevěsta zvolila obří hedvábné šaty bez ramínek s korzetem, výrazným řasením a dlouhou vlečkou.
Klasický svatební závoj Dara vynechala. Nahradil ho bílý klobouk s jemnou síťkou přes obličej, vyrobený speciálně ke svatebním šatům
Dokonalá italská romantika. Novomanželé pózovali na elegantním dřevěném motorovém člunu přímo na Lago Maggiore, za nimi se zvedají zelené svahy okolních hor.
Svatba měla kulisu, kterou nebylo potřeba příliš zdobit. Lago Maggiore, palmy, zahrady a hory v pozadí vytvořily romantické prostředí samy.
52 fotografií

„Dechberoucí. Timeless Italian old-money elegance,“ napsala někdejší nejlepší kamarádka Dary Rolins Simona Krainová.

„Gratulujeme, krásná princezna,“ napsala manželka pohádkového prince Pavla Trávníčka. „Ach. Čistá krása. Lásku, radost a štěstí na věky věků,“ uvedla herečka Jitka Schneiderová. Mezi dalšími gratulanty jsou Iva Kubelková, Tereza Pergnerová, Monika Marešová, Hana Vagnerová, Aňa Geislerová a další herci, zpěváci a tisíce fanoušků.

dararolins_vermi

Udalosť: svadba
lokácia: Lago Maggiore @villaportacolmegna
v hlavných úlohách: Dara & Pavel
svedkyňa nevesty: @lolarolins
svedok ženícha: Jirka Müller
oddavajúca: @lucinda_81
družičky: @daraforcegrlpwr
matrikárky: Foxinka & Bačinka
prstienky: @cartier
šaty nevesty: @lukaskimlicka
pravá ruka nevesty: @lenoc_skodova
muah: @tomasvida.makeup
šaty ženícha: @pl_tailoring & @brerastoreprague
styling ženícha: @andrejkusalik
kvetinová výzdoba: @fioristaperi
kytica nevesty: @lukaskimlicka
svadobná torta: Tiramisu
live music: @lesitaliensband & dj @enrythm
prvý tanec D&P: The most beautiful girl by Prince
kyticu chytila: @amanajbrt
foto & video crew: @lukaskimlicka @pa.rics @martinfaltejsek
transport: privat & Riva + @mj_iyc
termín konania: 31.8. - 4.9. 2026
počet hostí: 80
principálka celého cirkusu:) @roluska
ĎAKUJEME VÁM SRDEČNE ZA VŠETKY VAŠE PRIANIA A GRATULÁCIE:)!

4. září 2026 v 17:17, příspěvek archivován: 5. září 2026 v 7:52
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