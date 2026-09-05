Dara Rolins se vdávala 2. září u italského jezera Lago Maggiore, kde si s Pavlem Nedvědem postavili vilu.
Pro zpěvačku to byla první svatba a byla velkolepá. Trvala pět dní, Rolins ji datuje od 31. srpna do 4. září. Zúčastnilo se jí 80 hostů.
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Plavání v jezeře a párty až do rána. Rolins promluvila o svatbě s Nedvědem
Za svědka šla zpěvačce její dcera Laura známá také jako Lola, kterou má s frontmanem skupiny Wohnout Matějem Homolou. Za družičky šly členky její taneční skupiny Dara Force. Šaty i kytici navrhl pro nevěstu slovenský návrhář Lukáš Kimlička.
Pro svůj první tanec zvolili novomanželé píseň The most beautiful girl od Prince.
Daře Rolins na Instagramu gratulovala k svatbě řada známých osobností. „Jste překrásní, dojímáte mě. Ať jste šťastní a zdraví,“ přála zpěvačce kolegyně Monika Absolonová.
„Dechberoucí. Timeless Italian old-money elegance,“ napsala někdejší nejlepší kamarádka Dary Rolins Simona Krainová.
„Gratulujeme, krásná princezna,“ napsala manželka pohádkového prince Pavla Trávníčka. „Ach. Čistá krása. Lásku, radost a štěstí na věky věků,“ uvedla herečka Jitka Schneiderová. Mezi dalšími gratulanty jsou Iva Kubelková, Tereza Pergnerová, Monika Marešová, Hana Vagnerová, Aňa Geislerová a další herci, zpěváci a tisíce fanoušků.