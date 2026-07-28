Po vile v Itálii další luxusní sídlo. Rolins a Nedvěd staví dům i v pražské Šárce

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Zpěvačka Dara Rolins prodává dům. Chce za něj 43 milionů korun
Dara Rolins se na Instagramu pochlubila záběrem přímo z rozestavěného domu v Divoké Šárce. „A mezitím v pražské Šárce. Roste to tam jako z vody,“ napsala k fotce, kde stojí usměvavá uvnitř budoucího domu mezi stavebními podpěrami.
Příspěvek potvrzuje, že se stavební práce po delší době výrazně posunuly. Ještě loni totiž pozemek působil opuštěně a bez známek výstavby. Nyní už je z fotografií patrné, že stavba má hotovou nosnou konstrukci a pokračuje do dalších fází.
Nový dům vzniká na pozemku, který Dara Rolins a Pavel Nedvěd koupili už v roce 2023. Podle dřívějších informací pořídili hned čtyři sousedící parcely za přibližně 35 milionů korun. Oba jsou zapsáni jako spoluvlastníci jedné poloviny pozemků.
Pražský projekt přitom není jediným, kterému se slavný pár věnuje. Už několik let budují také luxusní vilu v italském Tronzanu u jezera Lago Maggiore. Stavba byla technicky náročná, protože dům vyrůstá na skalnatém pozemku s výhledem na jezero.
Dara letos uvedla, že italský dům je ve finální fázi dokončování a stěhování plánují po létě. Zároveň ale zdůraznila, že nehodlají zcela opustit Českou republiku. Proto vzniká i jejich společné zázemí v Praze.
Velkou změnou je také Dařina vila v Tuchoměřicích, kterou začala před lety stavět ještě během vztahu s raperem Rytmusem. Nemovitost letos nabídla k prodeji za 42,9 milionu korun.
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Zpěvačka vysvětlila, že po více než deseti letech nastal čas posunout se dál. Její dcera Laura po létě odjíždí studovat do zahraničí a s Pavlem Nedvědem chtějí začít novou životní etapu ve společném domově. „V Tuchoměřicích jsme prožili krásných deset let, ale život jde dál. Stavíme na všech frontách, v Itálii i v Čechách,“ uvedla. Současně ujistila fanoušky, že Česko neopouští natrvalo a Praha pro ně zůstane důležitým domovem.
Podle aktuálně dostupných informací není veřejně potvrzeno, že by se vila v Tuchoměřicích již prodala. Nemovitost byla na jaře uvedena na trh a Dara její prodej oznámila, informace o uzavření obchodu se ale zatím neobjevily.
Dara Rolins patří k nejúspěšnějším česko-slovenským popovým zpěvačkám. S bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem tvoří pár od roku 2021 a na začátku roku 2025 oznámili zásnuby.