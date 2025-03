„Nevěřím, že to dnes bude 17 let, co jsem přivedla na svět tuto slečnu. Od toho dne se můj svět stal krásnější, šťastnější, barevnější, všechno dostalo hlubší smysl. Moje srdce našlo domov, moje láska směr,“ napsala Dara Rolins dceři na sociální síti.

„Neexistuje nic, na co bych byla v životě víc pyšná než na tebe. Děkuji, že mohu být tvou mámou,“ dodala zpěvačka a označila v příspěvku i expřítele Matěje Homolu.

I když to Lauřiným rodičům nakonec nevyšlo, co se týká péče o dceru, vycházejí si vzájemně maximálně vstříc. Frontman kapely Wohnout mluví o své bývalé partnerce Daře v rozhovorech jen pozitivně a chválí její styl výchovy. Ta zase nechává dceru s otcem jezdit na festivaly i na motorky do zahraničí.

„Máme ten nejkrásnější vztah, jaký jsem si mohla přát, roste. Dospívá a ta potřeba mě mít nablízku celkem přirozeně ztrácí na intenzitě,“ svěřila se loni zpěvačka, která v současné době žije s fotbalistkou Pavlem Nedvědem.