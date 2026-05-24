Zpěvačka Dara Rolins prodává dům. Chce za něj 43 milionů korun

„V Tuchoměřicích jsme prožili krásných deset let, ale život jde dál. Teď už přes čtyři roky po boku Pavla. To, že se jednou sestěhujeme do vlastního, bylo proto jen otázkou času. A ten čas přišel teď. Takže ano, je to pravda. Můj dům u lesa je na prodej. Lola odjíždí po létě na studia do světa a naše plány na jiné, tentokrát společné bydlení s Pavlem, jsou proto v procesu. Stavíme na všech frontách – v Itálii i v Čechách,“ řekla Dara Rolins primáckému pořadu Showtime.
Luxusní třípatrovou vilu realitní kancelář prodává za 43 milionů korun. Celková užitná plocha domu je 383 m². U domu nechybí bazén, garáž pro tři auta, zastřešená terasa a zahradní domek.
Zpěvačka s Pavlem Nedvědem staví čtyři roky dům blízko italského jezera Maggiore. Stěhování by ráda stihla ještě letos. „To, že stavbu našeho domu na italském jezeře finišujeme, neznamená, že Česko nadobro opustíme. Miluju Česko i Slovensko a Praha bude vždy naším domovem a místem, kam se chceme všichni tři vracet,“ řekla Dara Rolins.