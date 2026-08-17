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Lola vyrostla a mám muže snů. Začíná jiná etapa, říká Rolins o pauze od zpěvu

Autor:
  14:28
Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Pavel Nedvěd a Dara Rolins | foto: Instagram

Dara Rolins (červen 2026)
Dara Rolins (červen 2026)
Dara Rolins (červen 2026)
Dara Rolins (červen 2026)
56 fotografií
Sama si „naordinovala“ roční pauzu od vystupování a zpěvu. Nyní se zpěvačka Dara Rolins (53) svým fanouškům svěřila, jestli dokáže tento závazek splnit. Mnozí tomu totiž nevěří.

„I moji blízcí se mě ptají, jestli mi nebudou vystoupení a celkově, moje práce, chybět. Přece jen, nejde jen o klasické letní prázdniny, kdy stejně nikdy nevystupuji, ale celý další rok. Přesně na tak dlouho jsem si naplánovala čas volna. Že prý to stejně nevydržím, bude mi to chybět...,“ začala zpěvačka příspěvek na Instagramu.

„Přiznám se, že sama nevím. Od svých devíti let se můj kolotoč totiž ještě nikdy na tak dlouho nezastavil. Ani když jsem byla těhotná. Při pohledu do úplně prázdného diáře mě ale překvapivě nechytá panika. Kamarád mi na to včera řekl: ‚Ty máš odmakané na sto let a ještě za 10 lidí.‘ Nejde o únavu materiálu, ani o absenci inspirace. Jde o obyčejnou potřebu zaměřit pozornost jinam a zvědavost, do jaké míry mě ten jiný, možná běžnější život bude bavit,“ pokračovala.

„Doposud jsem vlastně neměla důvod hledat štěstí i v něčem jiném. Moje práce mě vždy dokonale naplňovala. O tom svědčí více než 70 vystoupení za rok (násobit víte sami),“ napsala.

„Lola vyrostla a já mám po boku muže snů. Začíná jiná etapa. Vývoj, ne cíl mé cesty. Ale rozhodně čas, který si chci užít tak jako vždy a všechno – NA PLNO,“ dodala.

Její dcera Laura, které se přezdívá Lola, začne studovat v zahraničí. Společně byly nedávno ve Španělsku na obhlídce Lolina nového bydlení. Zpěvaččina dcera totiž po maturitě místo showbyznysu dala přednost vzdělání a mezinárodnímu prostředí. Bude studovat na IE University v Madridu, která je považována za kvalitní soukromou školu, která je známá především zejména v oblasti podnikání, práva a mezinárodních vztahů.

Zpěvačka Dara Rolins si navíc během hudební pauzy užívá vztah s fotbalistou Pavlem Nedvědem. Zaměstnává ji též výstavba domů v Itálii a také v pražské Divoké Šárce.

6. března 2026
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