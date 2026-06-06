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Vypadala jako misska na molu. Dcera Dary Rolins si užila maturitní ples

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  11:18
Laura Rolins (18), které se přezdívá Lola, má za sebou maturitní ples. Pár záběry se pochlubila její maminka Dara Rolins, která na slavnostní večer vzala i svou sestru Janu Hádlovou-Rolincovou i kamarádku Rolu Brzobohatou.
Dara Rolins a Laura Homolová

Dara Rolins a Laura Homolová | foto: Lukáš Kimlička

Maturantka Laura Rolins (5. června 2026)
Maturantka Laura Rolins (5. června 2026)
Maturantka Laura Rolins (5. června 2026)
Maturantka Laura Rolins, její teta Jana Hádlová-Rolincová a maminka Dara Rolins...
59 fotografií

„Tak pyšná. Lola, moje maturantka a moje sestřička Janka... Krásný nezapomenutelný večer,“ napsala Dara Rolins k příspěvkům v příbězích na Instagramu.

Dcera zpěvačky Dary Rolins a hudebníka Matěje Homoly na jendom z nich společně se spolužáky přichází do sálu. Lola v sobě nezapře showbyznysové geny a už při příchodu vypadá jako modelka na přehlídkovém mole. Když si pak jde pro šerpu, vypadá to jako na vyhlašování soutěže Miss. Na dalších fotkách pózuje s tetičkou a maminkou.

Maturantka Laura Rolins (5. června 2026)

Zpěvaččina dcera v březnu v luxusní pražské restauraci nedaleko Karlova mostu oslavila své 18. narozeniny. Měsíc předtím překvapila, když si nechala oficiálně změnit příjmení. Nově vystupuje jako Laura Rolins, přičemž dříve používala příjmení Homolová po svém otci. Změna příjmení podle jejích slov nijak nesouvisí s ambicemi v českém showbyznysu. Důvod je čistě osobní a estetický, příjmení maminky se jí líbí a cítí se s ním přirozeně.

„Příjmení jsem si změnila z estetických důvodů. Nejde o marketingový krok ani o snahu odstartovat pěveckou kariéru. Moji rodiče mé rozhodnutí respektují a chápou. Kdybych věděla, že změna příjmení mému tatínkovi silně ublíží, neudělala bych to. Protože náš vztah je pro mě přednější,“ napsala letos v únoru na Instagramu.

Maturantka Laura Rolins (5. června 2026)

Jestli se vydá ve stopách rodičů a zvolí si hudební kariéru, zatím není jasné. S maminkou se na pódiu představila už v lednu 2023 na koncertě Dara Rolins 50 v pražské O2 areně. Zazpívaly tenkrát píseň Stále dokola. V listopadu 2025 pak na koncertech v Bratislavě spolu představily duet Jak chcem ja ze zpěvaččina alba s názvem Do neba.

„Máme ten nejkrásnější vztah, jaký jsem si mohla přát, roste,“ popsala loni zpěvačka skvělý vztah s dcerou. „Dospívá a ta potřeba mít mě nablízku celkem přirozeně ztrácí na intenzitě,“ svěřila se.

Laura Rolins na podzim plánuje odjet do Londýna, kde chce během tříletého studia rozvíjet své vzdělání i samostatnost.

Maturantka Laura Rolins, její teta Jana Hádlová-Rolincová a maminka Dara Rolins (5. června 2026)

Vychází také s otcem, se kterým často cestuje. Kromě festivalů spolu v minulosti vyrazili například na motoristickou výpravu po Bosně a Hercegovině. Byli také na motorkách v Albánii.

Matěj Homola se nikdy netajil tím, že k rodičovství přistupuje spíš otevřeně a bez přehnaných zákazů. To se ukázalo i v okamžiku, kdy měla Laura nepříjemnou zkušenost s alkoholem na večírku a právě její otec byl tím, kdo situaci řešil. Homola se k celé věci postavil s nadhledem sobě vlastním a dal jasně najevo, že podobné momenty bere jako součást dospívání, ne jako důvod k panice či moralizování.

Dara Rolins popřála dceři Lauře Homolové na Instagramu k 17. narozeninám. (25. března 2025)

„Ve dvě ráno za mnou na chatě přišlo do postele několik teenagerů a cloumali se mnou s tím, že Laura nedýchá. Taková klasika – mladí měli mejdánek. Přišel jsem tam a viděl tu situaci před třiceti lety z opačné strany. Nebyl důvod Lauru trestat, ona měla kocovinu, vytrestala se sama. Jsem rád, že dokáže jít občas na mejdan a zapařit. Spousta dětí jen sedí doma na počítači. Jsem rád, když děti mají mejdany a dělají to, co jsme dělali my,“ řekl Homola v roce 2024.

Dara Rolins a Matěj Homola tvořili pár od roku 2005. O tři roky později se narodila Laura. Jejich vztah skončil rozchodem v roce 2010. Zpěvačka to potvrdila v listopadu téhož roku. Hudebník už tou dobou měl několik měsíců jinou známost. Po rozchodu se dohodli na péči o dceru, i když vztah nebyl bezkonfliktní. Nyní spolu vycházejí skvěle i díky dceři. Dara Rolins v současné době žije s fotbalistou Pavlem Nedvědem.

Laura Homolová, Pavel Nedvěd a Dara Rolins (31. prosince 2024)

Zpěvačka ale nedávno zavzpomínala na Homolovu nevěru, která byla důvodem rozchodu. „Prostě chlapi nemají podvádět své ženy a už vůbec ne mámy svých dětí. A už vůbec ne, když jsou maličké. A Laura byla malinká. Extrémně. Takže je to taková jako podpásovka,“ řekla Rolins v pořadu Socky v slovenském rádiu Európa2.

„Dokonce ještě v období, které bylo pro mě extrémně citlivé, protože jsem ještě řešila vlastně tu nehodu a soudy a všechno. To nechceš. Takže pochopitelně, že jsem mu to nemohla zapomenout dlouho. To je jediné, co si vlastně s odstupem říkám: co kdybych zkrátila dobu kyselosti a hněvu, co jsem měla v sobě vůči němu. Ale to neovlivníš,“ prohlásila.

16. ledna 2026
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