Bude z ní zpěvačka? Dara Rolins nazpívala duet s dcerou Lolou

Dara Rolins překvapila své fanoušky. Na prvním ze dvou koncertů v Bratislavě se v pátek na pódiu představila také její dcera Laura, které přezdívá Lola. Zazpívaly spolu duet.
Dara Rolins a Laura Homolová

Dara Rolins a Laura Homolová | foto: Lukáš Kimlička

Laura Homolová
Dara Rolins a Matěj Homola
Dara Rolins popřála dceři Lauře Homolové na Instagramu k 17. narozeninám. (25....
Dara Rolins a Matěj Homola
Dara Rolins v rodné Bratislavě na stadionu Ondreje Nepely předvedla velkolepou show s efektním příchodem, tanečními čísly i spoustou kostýmů, přičemž jedna z paruk vážila šest kilo.

O překvapení se postarala také zpěvaččina dcera Laura, kterou má Dara Rolins s hudebníkem Matějem Homolou. Společně zazpívaly píseň Jak chcem ja ze zpěvaččina nového alba s názvem Do neba, které vyšlo jen před pár dny. Je to jediný duet na desce. Lauřino vystoupení bylo pro mnohé překvapením.

tvmarkizaofficial

Prekvapenie večera. Dara vzala na pódium aj svoju dcéru Lolu a spoločne si zaspievali

#tvmarkiza #daradoma #dararolins #voyo #smotanka

7. listopadu 2025 v 20:45, příspěvek archivován: 8. listopadu 2025 v 9:34
Jestli se sedmnáctiletá Laura Homolová vydá v stopách rodičů a zvolí si hudební kariéru, zatím není jasné. S maminkou se na pódiu představila už v lednu 2023 na koncertě Dara Rolins 50 v pražské O2 areně. Zazpívaly tenkrát píseň Stále dokola.

Dara Rolins a Lauřin otec, zpěvák kapely Wohnout Matěj Homola tvořili pár od roku 2005. O tři roky později se narodila Laura. Jejich vztah skončil rozchodem v roce 2010. Zpěvačka to potvrdila v listopadu téhož roku. Hudebník už tou dobou měl několik měsíců jinou známost. Po rozchodu se dohodli na péči o dceru, i když vztah nebyl bezkonfliktní. Nyní spolu vycházejí skvěle i díky dceři.

Dara Rolins popřála dceři Lauře Homolové na Instagramu k 17. narozeninám. (25. března 2025)

Zpěvačka ale nedávno zavzpomínala na Homolovu nevěru, která byla důvodem rozchodu. „Prostě chlapi nemají podvádět své ženy a už vůbec ne mámy svých dětí. A už vůbec ne, když jsou maličké. A Laura byla malinká. Extrémně. Takže je to taková jako podpásovka,“ řekla Rolins v pořadu Socky v slovenském rádiu Európa2.

„Dokonce ještě v období, které bylo pro mě extrémně citlivé, protože jsem ještě řešila vlastně tu nehodu a soudy a všechno. To nechceš. Takže pochopitelně, že jsem mu to nemohla zapomenout dlouho. To je jediné, co si vlastně s odstupem říkám: co kdybych zkrátila dobu kyselosti a hněvu, co jsem měla v sobě vůči němu. Ale to neovlivníš,“ prohlásila.

