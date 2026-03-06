Pro Pavla si přijdu půvabná vždy. Jsem spokojená a milovaná, říká Dara Rolins

Autor:
Jednou z hlavních hvězd nedávného brněnského Plesu v Intru byla Dara Rolins. Zpěvačka v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila nejen o dceři a práci. Prozradila také, jak to vypadá s domem, který spolu s partnerem Pavlem Nedvědem staví v Itálii.

Odzpívala jste na brněnském Plese v Intru. Jak se cítíte, když můžete zavítat zpátky a svoji muziku předat tady krajanům, což se nedá v Itálii?
Já jsem čekala, čím skončíš, protože rodná země je pro mě jak česká, tak slovenská. Jsem československé dítě. Ale je pravdou, že teď trávíme hodně času mimo Česka i Slovenska. Jsme v Itálii, jelikož za chvilku bude hotovo, vystavěno, postaveno. Čeká mě moment, kdy začnu zařizovat náš domek.

Ale sem se vracím... Vracím? Těžko říct, já tady jsem vlastně pořád. Díky práci i díky Lole jsem nejradši doma. Teď mě čeká moment, kdy Laura dostuduje. Čeká mě maturitní ples mé dcery, takže tento brněnský Ples v Intru je takový jako nácvik. (smích) Plesová sezona, která se koná v Čechách a na Slovensku. Ale doteď jsem byla vždycky v pozici, že jsem lidi bavila já a koukala jsem na ně z jeviště.

Pavel Nedvěd a Dara Rolins
Laura „Lola“ Rolins a její maminka, zpěvačka Dara Rolins (2025)
Dara Rolins a Pavel Nedvěd
Dara Rolins
40 fotografií

Padají mateřské rady, když dcera končí to důležité životní období, na úrodnou půdu?
(smích) Jo. Myslím, že jo. Lola je dítko, dcera, která si nechá do života mluvit. V tom nejupřímnějším slova smyslu. Ale tam není úplně potřeba ji nějak extrémně tvarovat a směrovat, protože ona naštěstí má v hlavičce celkem jasno. Je taky tvrdohlavá, prostě správný Beránek po mámě a po tatínkovi. Máme z ní radost, jsme na ni fakt pyšní. Vždycky si s Matějem říkáme, že jsme fakt vychovali slušného člověka.

Mluvila jste o novém domovu. Platí u vás, že muž je v tomto případě více stavitel a na ženě bude potom spíše zařizování?
Určitě. Dokonce, nikdo to neví, ale Pavel má fakt i stavební znalosti, protože vystudoval stavební školu. Takže jeho to hrozně baví, rozumí tomu. Ale má tedy určité mezery v dekorování a ve výběru. Tam bych mu nesvěřila nic. (smích)

Laura „Lola“ Rolins a její maminka, zpěvačka Dara Rolins (2025)

Kromě muziky se rozebírá i váš vzhled. Jste teď momentálně spokojená?
Půvab ženy spočívá v něčem úplně jiném než v tom, jestli je hezky namalovaná, anebo má hezké obočí a tak dál. Takže já si třeba pro mého muže přijdu půvabná vždy. Alespoň on mi to každé ráno říká. Ráno mi to říká, chápeš? A jinak jsem spokojená se vším, protože jsem milovaná, jsem šťastná, mám fantastickou dceru, v práci se daří. Musím to všechno zaklepat.

A pokud jde tedy o hudbu, co chystáte?
Vydala jsem album Znova a zas, byly zfilmované oba mé velké koncerty v Bratislavě na stadionu, jsou k vidění v televizi. Takže navždy už zůstanou v paměti, což mě strašně těší, protože u O2 areny se nám to nepovedlo. Vlastně jsme si na to vzpomněli až pozdě a už byly věci v běhu. Tak tentokrát je hotovo. Mám před sebou spoustu dalších zajímavých plánů, takže takzvaně „neprestávám tancovať“.

Na závěr taková nálepka, dávají vám ji hlavně českoslovenští gayové: „ikona“. Jak se na to tváříte?
To je pocta samozřejmě! To mě těší, mám z toho vždy radost. Jsem strašně ráda, že moje publikum je tak pestré. Miluju vás! (smích)

16. ledna 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Snoubenka zpěváka kapely Måneskin se ukázala nahá v novém krimi seriálu 56 dní

Dove Cameron a Avan Jogia v seriálu 56 dní (2026)

Dove Cameron (30) se odhalila v novém seriálu 56 dní, kde se objevila hned v několika erotických scénách společně s hereckým kolegou Avanem Jogiou (34). Americká herečka a zpěvačka už dávno nehraje...

Megan Foxová rozpálila fanoušky novými sexy fotkami, reagoval i její expartner

Megan Foxová se po čase vrátila na Instagram a to hned s provokativními...

Megan Foxová (39) se po delší době znovu přihlásila o slovo na sociálních sítích sexy fotkami a její návrat vyvolal nadšené reakce fanoušků. Herečka zveřejnila na Instagramu novou sérii snímků z...

Jak dnes vypadá princezna Bosana ze Tří veteránů, kterou potrápil Frňákovník?

Vida Neuwirthová - princezna Bosana z filmové pohádky Tři veteráni spolu s...

Princeznu Bosanu si v pohádce Tři veteráni zahrála v té době jedenadvacetiletá Vida Neuwirthová (63), tehdy ještě Skalská. Při natáčení si všichni užili hodně legrace hlavně s jejím dva a půl metru...

Při natáčení sexuálních scén je těžké se nesmát, říká hvězda Bridgertonových

Jonathan Bailey v seriálu Bridgertonovi

Jonathan Bailey známý ze seriálu Bridgertonovi přiznal, že má při natáčení erotických scén velký problém přestat se smát. Sedmatřicetiletý herec se vrátil v roli Anthonyho Bridgertona v nové čtvrté...

Finalistky soutěže krásy se předvedly v plavkách. Jak se vám líbí?

Finalistky Miss Czech Republic 2026

Za pár týdnů se Česko dozví, která ze soutěžících se stane novou Miss Czech Republic. O korunku, titul královny krásy a možnost reprezentovat na světových soutěžích zabojuje šest brunetek a čtyři...

Nejdůležitější je věrnost, říká Daniel Bambas o vztahu s dánským partnerem

Daniel Bambas

Už čtvrtým rokem pendluje mezi Prahou a Kodaní. Zatím za svým dánským partnerem léta letadlem, ale zanedlouho by mohl využít přímého železničního spoje mezi oběma městy. Jenomže by mu to vzalo...

6. března 2026

Pro Pavla si přijdu půvabná vždy. Jsem spokojená a milovaná, říká Dara Rolins

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Jednou z hlavních hvězd nedávného brněnského Plesu v Intru byla Dara Rolins. Zpěvačka v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila nejen o dceři a práci. Prozradila také, jak to vypadá s domem, který spolu s...

6. března 2026

Casting do Samotářů? Bylo mi to jedno, šla jsem tam zamilovaná, vzpomíná Schneiderová

Premium
Jitka Schneiderová

Neskrývá vděk za to, že ji v seriálu nenutili moc střílet. Herecké přírodní zákony popírá Jitka Schneiderová i jinak. Třeba tím, že na rozdíl od mnoha jiných pověrčivých kolegyň se nebála ujmout role...

5. března 2026

Britney Spears v Kalifornii zatkla policie. Řídila opilá nebo zdrogovaná

Americká zpěvačka Britney Spears. (6. listopadu 2022)

Americká zpěvačka Britney Spears byla ve středu večer v jižní Kalifornii zatčena a ve čtvrtek ráno propuštěna, napsala agentura AP s odkazem na kancelář šerifa okresu Ventura. Jakému obvinění popová...

5. března 2026  17:05

Jacob Elordi prozradil, jak s Margot Robbie natáčeli vášnivé scény v Bouřlivých výšinách

Jacob Elordi a Margot Robbie v Londýně (5. února 2026)

Herec Jacob Elordi se podělil o zkušenosti z natáčení adaptace klasického románu Emily Brontëové Bouřlivé výšiny, v níž si zahrál s Margot Robbie. Film plný intenzivních momentů mezi jejich postavami...

5. března 2026  13:49

Móda z BRIT Awards: Nadité dekolty, bizarní outfity i Osbourne kost a kůže

Móda na udílení BRIT Awards v Manchesteru (28. února 2026)

Nedávné udílení hudebních cen BRIT Awards v Manchesteru přilákalo spoustu známých tváří. Jak to na podobných akcích bývá zvykem, platilo, že čím bláznivější outfit, tím více pozornosti. Někteří však...

5. března 2026

Slavím výročí, že jsem tu znovu, říká o cévní mozkové příhodě Olga Šípková

Olga Studničková Šípková v pořadu 13. komnata (březen 2026)

Bývalá mistryně světa v aerobiku Olga Studničková Šípková (56) se po třinácti letech vrátila do pořadu 13. komnata, aby popsala, jak její příběh po boji s depresemi pokračoval dál. Vysvětlila, proč...

5. března 2026

Megan Foxová rozpálila fanoušky novými sexy fotkami, reagoval i její expartner

Megan Foxová se po čase vrátila na Instagram a to hned s provokativními...

Megan Foxová (39) se po delší době znovu přihlásila o slovo na sociálních sítích sexy fotkami a její návrat vyvolal nadšené reakce fanoušků. Herečka zveřejnila na Instagramu novou sérii snímků z...

5. března 2026  9:51

Survivor Česko & Slovensko 2026: kdo vypadl a kdo naopak do soutěže přibyl

Do reality show Survivor se vrátily dvě hráčky z předchozích sérií, Johanka a...

Boj o nejodolnějšího trosečníka začal. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko se vysílá třikrát týdně a každá epizoda trvá hodinu. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo 24 soutěžících,...

5. března 2026  9:41

Jednadvacetiletá dcera modelky Heidi Klumové pózuje ve spodním prádle

Leni Klumová v reklamní kampani na spodní prádlo pro italskou módní značku...

Německá supermodelka Heidi Klumová (52) opět vyvolala na sociálních sítích bouřlivé reakce. Tentokrát kvůli nové kampani na spodní prádlo, ve které pózuje společně se svou dcerou Leni (21)....

5. března 2026  8:44

Dostala facku a tím manželství skončilo. Pro Heidi byl ale Janků spásou

Heidi Janků (24. června 2025)

Když se řekne Heidi, všichni vědí, o kom je řeč. Zpěvačka svoje jméno ale několikrát změnila. Původně je rozená Hantlová, pak byla Janků a nakonec měla být Pavlíková.

5. března 2026

Cítila jsem bolest za Anežčino trápení. Zpívat mi nešlo, říká Michaela Štiková

Jiří Štika, Michaela Štiková a jejich dcera Anežka

Michaela Štiková (40) říká, že i díky dceři Anežce (5) vznikla spousta projektů, které pomáhají druhým. Zpěvačka, jejíž holčička ve 32. týdnu prodělala masivní krvácení do mozku a po narození jí...

5. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.