Odzpívala jste na brněnském Plese v Intru. Jak se cítíte, když můžete zavítat zpátky a svoji muziku předat tady krajanům, což se nedá v Itálii?
Já jsem čekala, čím skončíš, protože rodná země je pro mě jak česká, tak slovenská. Jsem československé dítě. Ale je pravdou, že teď trávíme hodně času mimo Česka i Slovenska. Jsme v Itálii, jelikož za chvilku bude hotovo, vystavěno, postaveno. Čeká mě moment, kdy začnu zařizovat náš domek.
Ale sem se vracím... Vracím? Těžko říct, já tady jsem vlastně pořád. Díky práci i díky Lole jsem nejradši doma. Teď mě čeká moment, kdy Laura dostuduje. Čeká mě maturitní ples mé dcery, takže tento brněnský Ples v Intru je takový jako nácvik. (smích) Plesová sezona, která se koná v Čechách a na Slovensku. Ale doteď jsem byla vždycky v pozici, že jsem lidi bavila já a koukala jsem na ně z jeviště.
Padají mateřské rady, když dcera končí to důležité životní období, na úrodnou půdu?
(smích) Jo. Myslím, že jo. Lola je dítko, dcera, která si nechá do života mluvit. V tom nejupřímnějším slova smyslu. Ale tam není úplně potřeba ji nějak extrémně tvarovat a směrovat, protože ona naštěstí má v hlavičce celkem jasno. Je taky tvrdohlavá, prostě správný Beránek po mámě a po tatínkovi. Máme z ní radost, jsme na ni fakt pyšní. Vždycky si s Matějem říkáme, že jsme fakt vychovali slušného člověka.
Mluvila jste o novém domovu. Platí u vás, že muž je v tomto případě více stavitel a na ženě bude potom spíše zařizování?
Určitě. Dokonce, nikdo to neví, ale Pavel má fakt i stavební znalosti, protože vystudoval stavební školu. Takže jeho to hrozně baví, rozumí tomu. Ale má tedy určité mezery v dekorování a ve výběru. Tam bych mu nesvěřila nic. (smích)
Kromě muziky se rozebírá i váš vzhled. Jste teď momentálně spokojená?
Půvab ženy spočívá v něčem úplně jiném než v tom, jestli je hezky namalovaná, anebo má hezké obočí a tak dál. Takže já si třeba pro mého muže přijdu půvabná vždy. Alespoň on mi to každé ráno říká. Ráno mi to říká, chápeš? A jinak jsem spokojená se vším, protože jsem milovaná, jsem šťastná, mám fantastickou dceru, v práci se daří. Musím to všechno zaklepat.
A pokud jde tedy o hudbu, co chystáte?
Vydala jsem album Znova a zas, byly zfilmované oba mé velké koncerty v Bratislavě na stadionu, jsou k vidění v televizi. Takže navždy už zůstanou v paměti, což mě strašně těší, protože u O2 areny se nám to nepovedlo. Vlastně jsme si na to vzpomněli až pozdě a už byly věci v běhu. Tak tentokrát je hotovo. Mám před sebou spoustu dalších zajímavých plánů, takže takzvaně „neprestávám tancovať“.
Na závěr taková nálepka, dávají vám ji hlavně českoslovenští gayové: „ikona“. Jak se na to tváříte?
To je pocta samozřejmě! To mě těší, mám z toho vždy radost. Jsem strašně ráda, že moje publikum je tak pestré. Miluju vás! (smích)
|
16. ledna 2026