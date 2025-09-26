Jak dnes vypadá hvězda Melrose Place? Daphne Zuniga ohromila přirozenou krásou

Hvězdu devadesátek, herečku Daphne Zunigu (62) fanoušci znají jako Jo Reynoldsovou z legendárního seriálu Melrose Place. Američanka si nepotrpí na kosmetické úpravy a ukazuje se stále ve své přirozené kráse. Také na sociálních sítích se často prezentuje bez make-upu.
DAPHNE ZUNIGA: Její televizní kariéra začala už deset let před Melrose Place, kde si zahrála postavu Jo Reynoldsové. Objevovala se v různých seriálech a dabovala kreslené postavičky. V televizních filmech a seriálech hraje často role matek. Objevila se i v pokračování Melrose Place z roku 2009, to bylo ale ukončeno po první sérii. | foto: Profimedia.cz

Hvězdy seriálu Melrose Place
Rodačka ze San Francisca se na Instagramu pochlubila novým příspěvkem, na kterém dokazuje, že i více než čtvrtstoletí po skončení seriálu neztratila svůj půvab. Daphne Zuniga se ukázala nenalíčená po boku svých dvou kamarádek a kolegyň ze seriálu Melrose Place, který byl v 90. letech obrovským hitem.

Laura Leightonová, Courtney Thorne-Smithová a Daphne Zuniga. Takto vypadají hvězdy devadesátkového seriálu Melrose place v roce 2025.

„Sešla jsem se s pár úžasnými královnami! Nenechte se strhnout každodenním proudem toxických clickbaitů. Pokud máte úžasné milující kamarádky, se kterými se můžete scházet, udělejte to. Je to dobrá medicína pro srdce. Pamatujte na to, kým opravdu jste,“ napsala k fotce.

Spolu s herečkami Courtney Thorne-Smithovou a Laurou Leightonovou moderuje nově podcast s názvem Still the Place. V něm všechny společně na seriál často vzpomínají. „Občas to bylo velké drama, ty seriálové vztahové zápletky. Ale právě to celý svět tehdy miloval, všechny ty přehnané scény. Diváci to opravdu milovali,“ řekla Zuniga v podcastu.

„Mnohokrát jsem si říkala: Ach můj bože, vážně? Není to už moc? A přesto se z toho vždycky nějak stalo přesně to, co diváci chtěli a po čem toužili. Sledovanost byla obrovská,“ vzpomíná.

Lisa Rinna ze seriálu Melrose Place oslavila 60. narozeniny nahou fotkou

Jednou z bláznivých zápletek byl i únos dítěte seriálové Jo, kterou Zuniga ztvárnila. Ačkoliv jí scénář připadal dost šílený, u diváků měl tento díl velký úspěch. „Nestačila jsem sledovat, kam to dítě mizí. Bylo unesené. Pak jsem ho získala zpátky. Pak ho znovu ukradli. A nakonec jsem se ho vzdala. To už bylo prostě moc a přehnané, chápete?“ popisuje se smíchem.

Zuniga také prozradila, že se v současnosti jedná o rebootu seriálu Melrose Place. „Všichni s tím souhlasili. Laura a já na tom už nějakou dobu pracujeme. Jedná se o tom. Obchodní zástupci, právníci a všichni ostatní o tom diskutují a moc to chtějí udělat,“ svěřila se v roce 2024 magazínu People.

