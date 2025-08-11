Včera jsem ho ojela. Osmnáctiletá dánská princezna překvapila nápisem na triku

Princezna Isabella sklízí kritiku části veřejnosti za nápis na tričku, které na sobě měla na hudebním festivalu. Nejstarší dcera dánského krále Frederika X. (56) oslavila v dubnu 18. narozeniny. S dosažením plnoletosti přišly i královské povinnosti, mnozí princezně opakovaně vyčítají, že nejde jakožto členka královské rodiny vzorem a často porušuje protokol.
Princezna Isabella si na sebe na hudební festival Smukfest vzala tričko se šipkou a nápisem Bollede Hende I Går, v překladu z dánštiny „Včera jsem ho ojela“. Jedná se o merchandise rapového uskupení Suspekt, nápis na triku odkazuje na jednu ze skladeb skupiny. (srpen 2025) | foto: Facebook @Jim Wegener Lyngvild

Princezna Isabella si na sebe na hudební festival Smukfest vzala tričko se šipkou a nápisem Bollede Hende I Går, v překladu z dánštiny „Včera jsem ho ojela“. Jedná se o merchandise rapového uskupení Suspekt, nápis na triku odkazuje na jednu ze skladeb skupiny.

Podle názoru veřejnosti osmnáctiletá členka královské rodiny opět šokuje za každou cenu a podobné výstřelky nejsou v jejím případě vhodné. „Královská rodina musí vždy vystupovat stylově, elegantně, důstojně a na úrovni. Její členové by měli mít možnost se někdy také trochu uvolnit, to samozřejmě ano – ale i to musí mít své limity. Toto je zkrátka už příliš, nehodí se to,“ vyjádřil se například politický komentátor Jarl Cordua.

Princezna Isabella si na sebe na hudební festival Smukfest vzala tričko se šipkou a nápisem Bollede Hende I Går, v překladu z dánštiny „Včera jsem ho ojela“. Jedná se o merchandise rapového uskupení Suspekt, nápis na triku odkazuje na jednu ze skladeb skupiny. (srpen 2025)
Princezna Isabella Dánská, hraběnka z Monpezat, v den svých 18. narozenin (21. dubna 2025)
Triko rapové skupiny Suspekt s nápisem odkazujícím na jeden z jejich hitů - Bollede Hende I Går, v překladu z dánštiny „Včera jsem ho ojela“
Podle návštěvnice festivalu Smukfest, Lene Vestergaardové Johansenové, by si měl ve volném čase každý nosit to, co chce a to i členové dánské královské rodiny.
„Úkolem princezny není být celebritou. Má odpovědnost reprezentovat svou zemi. To je role, ve které musí zůstat vždy a to i při soukromých aktivitách. Bylo jasné, že na této akci si ji může vyfotit každý, měla se nad tím předem trochu více zamyslet,“ dodal.

Jiní se mladé princezny zastávají. Na sociálních sítích se k jejímu outfitu vyjádřil i odborník na módu, Jim Lyngvild. „Od tohohle si hodně slibuji. Moc se mi líbí, že naše královské děti mají vlastní osobnost, jsou odvážné a nenásledují dav jako ovce,“ napsal a sdílel foto princezny z festivalu v tričku s nápisem, které vyvolalo poprask.

Rozvádím se, oznámila dubajská princezna na Instagramu manželovi a jeho milenkám

„Proč by ten nápis měl někoho urážet? Jde jen o vtip. A i kdyby to byla pravda, je snad špatně, že by s někým měla včera sex, jak se tam píše? Všichni jsme se narodili a naši rodiče měli s největší pravděpodobností sex, nebuďme tak upjatí, chce to přidat trochu humoru a nebrat se tak vážně,“ řekl stylista v rozhovoru pro dánskou televizní stanici TV 2.

Reportéři se ptali na názor i návštěvníků zmiňovaného festivalu Smukfest. „Je to naprosto normální, v tomto triku jsem tu viděla mnoho lidí, nápis je vtipný, myslím, že se to příliš řeší. Je nová doba, už dávno nežijeme jako kdysi, mělo by se k tomu přihlédnout. Každý by měl ve volném čase nosit to, co chce,“ myslí si šedesátiletá Lene Vestergaardová Johansenová. S jejím názorem souhlasí většina návštěvníků.

Princezna byla terčem kritiky už 21. dubna, kdy oslavila své 18. narozeniny. Při té příležitosti sdílela královská rodina na svých profilech na sociálních sítích první oficiální portréty Isabelly Dánské, hraběnky z Monpezat. Ta zapózovala v dlouhých oranžových šatech se šerpou a korunkou; na některých z fotografií je však s mobilem v ruce, což mnozí odsoudili jako velmi nevhodné.

Včera jsem ho ojela. Osmnáctiletá dánská princezna překvapila nápisem na triku

