Královna Margrethe II. slaví 85. narozeniny, Dánsku vládla více než půl století

Absolventka univerzity v britské Cambridgi proslula vášní pro umění, maluje obrazy, tvoří knižní ilustrace a navrhuje kostýmy i vlastní oblečení, typické pestrými barvami.

Pozdější královna se narodila v Kodani tehdejšímu korunnímu princi Frederikovi a princezně Ingrid jen týden poté, co bylo Dánsko napadeno nacistickým Německem. Narození královského potomka se stalo symbolem odporu proti okupaci.

Dánská královna Margrethe II. ještě coby princezna (1953)

Už odmala byla zvídavá, milovala knížky, umění a balet. Po dosažení plnoletosti zaujala po boku svého otce místo ve Státní radě a vykonávala dobrovolnou službu v ženském letectvu, kde za nějaký čas získala hodnost poručíka. Na studia však nezapomněla. Jakmile složila zkoušky z filozofie na Kodaňské univerzitě, pokračovala s archeologií na Cambridge.

Poté se zaměřila na politologii na univerzitě v Aarhusu a nakonec ještě navštěvovala pařížskou Sorbonnu a London School of Economics and Political Science v Anglii. Díky svému vášnivému zájmu o archeologii se zúčastnila vykopávek v Itálii, Egyptě a v Jižní Americe.

Při jejím narození to přitom nevypadalo, že by Margrethe jednou usedla na dánský trůn, a to nejen kvůli tehdy zuřící válce. Cestu na trůn jí totiž otevřel až nový zákon z roku 1953 na základě referenda o změně ústavy, aby po smrti krále Frederika IX. – otce tří dcer a žádného syna – mohla žezlo převzít žena.

Když se Margrethe II. stala královnou, byla již pět let provdána za o šest let staršího francouzského hraběte Henriho de Monpezat. Seznámili se v roce 1966 za jejích studií ve Velké Británii. Henri musel kvůli ní opustit rodnou zemi, změnit náboženství i jméno (na prince Henrika) a naučit se dánsky. S Henrikem, který zemřel v únoru 2018 ve věku 83 let, měli dva syny.

Kromě nynějšího krále Frederika X. (narozen v květnu 1968) i mladšího Joachima, který si zvolil důstojnickou kariéru a později zamířil do diplomacie. Působil jako vojenský atašé v Paříži a nyní zastává podobnou funkci ve Washingtonu.