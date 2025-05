Těžko se chápe, že jste si všechno uvědomila až ve 42 letech. Opravdu vás dřív nenapadlo, že mentálně jste vlastně žena?

Já to věděla celý život, ale bylo to zasuté hluboko v podvědomí. Dnes chodí do ordinace sexuologa rodiče se šestiletými dětmi, ale v mém mládí se o trans lidech moc nevědělo. A já potřebovala klíče, jak to v sobě otevřít. V šestnácti jsem měla sex s holkou a pochopila, že tohle není moje cesta. Několik let jsem potom žila jako gay. Kariéra šla vzhůru, ale osobní život za moc nestál. Až jednoho dne se mi to v jediném záchvěvu všechno seplo.

Vnímám, že jsem obojí, znaky mužského pohlaví vždycky nějak zůstanou. Pro mnohé jsou trans ženy vlastně trochu muži v sukních. Zvlášť když se rozhodnou nejít do operace.