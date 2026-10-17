Ano, řekla Daniela Špinar na nejčastější dotaz kolem její tranzice na ženu

„Žiju šťastně, hrozně si užívám všechny věci. Žena je i sociální role. Žiju jako žena, chodím na dámské záchody,“ odpověděla Špinar jednou provždy na otázku, kterou dostává nejčastěji.
Ve svém těle se nyní cítí dobře, ale uvědomuje si, že nikdy nebude cisgender žena. Tak se označuje žena, které bylo při narození přiřazeno ženské pohlaví a jejíž vnitřní genderová identita je s tímto pohlavím v souladu.
„Těžko se vysvětluje, proč se člověk cítí špatně ve svém genderu. Je třeba říct, že takových lidí je 0,04 procenta ve společnosti. Takže to není tak strašné. My si jen potřebujeme nějak vyvážit ten vnějšek s vnitřkem. Já neříkám, že jsem stoprocentní cis žena, to nikdy nebudu. Znám svou biologii a rozumím tomu. Ale teď se cítím dobře, protože už nereguluji svou existenci, svou energii, svá gesta, své nápady. Jsem sršící energií a svobodná,“ pochvaluje si Daniela Špinar.
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Jsem od každého trochu, je to unikátní zkušenost, říká trans žena Daniela Špinar
Často se setkává s názorem, že by nemusela všude vystupovat a mluvit o své tranzici. Vzhledem ke svému uměleckému povolání je ale osobou veřejnou a cítí povinnost lidem vysvětlovat, že se trans lidí nemusí nijak obávat.
„Je potřeba lidem stále vysvětlovat, že to není volba, ale nějaký vnitřní psychický stav, který je třeba zredukovat, a zredukovat to jde. Je potřeba jen tu společnost edukovat v tom, že my nikoho neohrožujeme, nejsme nebezpeční, nejsme predátoři, pedofilové, jen chceme žít svůj život. Lidé, když nás vidí, jsou zmatení, což je přirozené, ale měli by jít svou empatií trochu dopředu,“ míní Daniela Špinar.
S negativními komentáři je víceméně smířená, ale stále se jí dotýkají ty vyloženě hanlivé a zbytečně zraňující. „Komentáře jsou blátíčko. I kdybych vypadala jako Nicole Kidman, tak budu mít negativní komentáře. Já jsem byla na Tháliích, protože jsem byla nominována, tak jsem to pojala ve velkém, nechala jsem si na to ušít červenou róbu na míru, cítila jsem se jako královna plesu, a pak jsem jen viděla ty komentáře a tam bylo: Odporný chlap, obrovský ramena,“ popisuje Špinar.
O své tranzici napsala hodinový stand-up a kromě toho hraje také v muzikálu v Divadle Komedie. „Jsem tam ještě taková oboupohlavní postava, protože jsem ďábel, což může být žena i muž, a to mě strašně baví,“ říká.
Tranzice jí pomohla cítit se dobře ve svém těle, i když její tělo neprošlo úplnou proměnou. „Jsem uvolněnější, než jsem byla před tranzicí, protože jsem byla zaseklá v genderu, který mi neseděl. Teď jsem otevřená a s humorem popisuju lapálie toho života, který je crazy,“ říká Daniela Špinar.
Když mluví o své minulosti, hovoří o sobě jako o ženě, ačkoli bývala mužem. „Narodila jsem se jako muž, ale mentálně jsem byla jinde. Teď o sobě mluvím jako o ženě a je dobré přechylovat to do ženského rodu i v té minulosti. Ale říkám pak takové ty nesmysly: Já jsme byla umělecký ředitel Národního divadla, a podobně,“ dodala Špinar.